課堂屢遭黑客「轟炸」 保安私隱成疑 紐約市教育局籲停用Zoom

紐約市教育局發言人菲爾森（Danielle Filson）稱，教育局已指示學校盡快停用Zoom，她指當局跟Zoom並沒簽署合約，學生和教師會轉用Microsoft Teams，指這款軟件有恰當的保安措施。聯邦調查局（FBI）上周曾發出警告，指發現有人騎劫網上課堂或會議的問題，有肇事者大叫種族歧視和威脅言論，及展示仇恨信息。此現象被稱為「Zoom轟炸」（Zoombombing）。

稱學校可轉用Microsoft Teams

除了紐約州，內華達州克拉克縣（Clark County）的公立學校和洛杉磯部分小學，都先後由於黑客入侵的問題而決定停用Zoom。在猶他州阿爾派恩（Alpine）校區，亦因早前一個網上會議有人展示色情內容，校區決定再評估使用Zoom的情况。另外太空科技公司Space X和美國太空總署（NASA）亦以保安理由禁用Zoom。

自疫情爆發影響日常生活後，不少學校和企業都利用網上通訊平台作授課或開會。除了Skype、Google Hangouts Meet和Classroom以外，Zoom成為其中一個受歡迎的平台，但同時被揭保安漏洞。例如被揭把用戶資料傳到facebook，又不實宣稱Zoom有點對點加密等。加拿大有研究更指Zoom的加密金鑰似乎有傳送到北京的伺服器。

Zoom上周五承認因用戶自2月份激增，為應付流量，誤把「數以千計」用戶會議分流到中國兩間數據中心。軟件創辦人兼行政總裁袁征上周四已就軟件私隱問題道歉，表示未來90天會暫停開發新功能，專注解決私隱問題。

（CNN/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）