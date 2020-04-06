封城下疫情趨緩 意國西班牙擬「加碼」

西班牙衛生部門周日（5日）公布，當地累計確診人數達13萬，增幅減至4.8%，而單日新增死亡人數為674人，為近10天來最低，亦是連續第3天增幅下降。首相桑切斯上周六宣布，將延長緊狀態至本月25日，又強調過去3周的嚴格封城令「正挽救人命」，令單日確診人數增幅由逾20%大降，國家「接近度過疫情高峰」。

意大利民防保護局上周六公布，當地需接受深切治療病人為3994人，較前一天減少74人，為疫情爆發以來首次下跌，新增死亡人數618，亦為上月23日以來最低，有助讓醫院獲喘息空間，但封城措施或延長至下月。政府科學委員會主席洛卡泰利（Franco Locatelli）則稱，重症病人減少是防疫措施有效的強力信號，但強調不能視作疫情已經過關鍵階段。

法國研注射康復者血漿治重症

另外，法國政府下周二（7日）將展開臨牀實驗，擬藉注射康復者的血漿，以抗體治療重症患者，料最快2至3星期有結果。同類療法已在美國獲准測試，中國亦在做實驗。

（BBC/路透社/衛報/中央社）

（抗疫新階段）