英女王罕有演說 籲自律團結抗疫 登基68年來第5次 穿防護衣攝影師錄製

英國廣播公司（BBC）和《衛報》等摘錄的演講內容顯示，93歲的英女王對國家控疫應對表示樂觀， 指出英國人「自律、沉着和善的決心 與富同情心的特質，仍然是這個國家的特徵」。女王將就英國應對這場全球危機的反應發表樂觀信息：「我希望在未來的幾年中，每個人都能為英國感到自豪。他們如何應對這一挑戰。那些追隨我們的人會說，這一代英國人跟別人一樣強大。」白金漢宮表示，女王還將談到國家面臨疫情帶來的悲傷、痛苦及經濟困難，令所有人的日常生活出現巨大變化，並且讚許兼感謝前線醫務等關鍵工作人員，在應對疾病大流行所帶來的破壞方面彰顯了他們的價值。

倫敦放晴 多公園現人潮

英國上周五至上周六單日錄得708人死於新冠病毒，包括一名5歲兒童，累計死亡4313名，累計確診逾4.1萬。衛生部門官員提醒，若民眾不緊守社交距離措施，今後最少一兩周將現高死亡人數。英國跟許多國家一樣實施了封城令，酒吧、餐廳等幾近所有商店皆要休市，並且限制人群聚集。然而天氣向來陰翳的英國在剛過的周末難得風和日麗，不少民眾漠視禁令，外出享受晴朗天氣。例如有數百人到櫻草山（Primrose Hill）曬日光浴和野餐，警方說甫趕走逾百餘人又見人群，表示「失望」。蘭貝斯（Lambeth）市政府在見逾3000人上周六湧往布羅克維爾公園，宣布因「少數人不可接受的行為」 ，該公園從周日起停開至另行通知。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周日表示，如果民眾輕視旨在對抗冠狀病毒的封鎖規則，政府將不得不進一步訂規則限制允許戶外運動。

英揆未婚妻有病徵 稱好轉毋須檢測

另外，今夏將為人母的英國首相約翰遜未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）上周六（4日）在Twitter透露，出現「新冠病毒主要病徵」，但臥牀一周現見好轉。32歲的西蒙茲稱現正康復中，「無需要接受（病毒）測試」。她承認，懷孕期間感染新冠病毒「顯然令人擔憂」，呼籲其他孕婦務必閱讀及遵從最新醫療指引。西蒙茲早前在約翰遜宣布確診後遷往倫敦南區坎伯韋爾（Camberwell）自我隔離，無正式公布是否確診。約翰遜上周五則公布，因仍發燒將續在首相府隔離。

（路透社/英國廣播公司/彭博社/衛報）

（抗疫新階段）