雅加達喪禮增四成 印尼疑低估疫情

3月舉行4400喪禮

雅加達是印尼今次疫情的重災區，截至前日的官方數字顯示有971宗確診個案，90人死亡，兩者都佔全國約一半。路透社檢視過雅加達市公園和墳場部的數據，發現3月該市舉行了約4400場喪禮，比起自2018年1月起任何一個月都要多四成，其間第二高的是2019年3月的3100場。報道稱，雅加達市公園和墳場部取得的數據並沒有列明死因，但近期雅加達沒有其他傳染病或天災。

檢測率近全球最低

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）和部分公共衛生專家均質疑官方數據遠遠低於確實數字，原因是該國檢測率幾乎是全球最低。阿尼斯說：「這極度令人困擾。除了少報新冠肺炎個案外，我難以找到其他理由。」雖然印尼過去一周的檢測數目大增一倍，但全國超過2.6億人口只檢測了7621次。

省長辦公室表示，雅加達的醫院職員和仵工在3月6日至4月2日期間，對懷疑死於新冠肺炎的死者遺體採取了特別處理措施，包括仵工將遺體放進膠袋後消毒，而非按伊斯蘭傳統使用布袋。

衛生部官員艾哈邁德（Achmad Yurianto）強調政府數據嚴謹，稱中央政府是根據準確的實驗室PCR測試（聚合酶連鎖反應，Polymerase chain reaction）結果提供數據。

印尼目前採取了保持社交距離等措施抗疫，但總統佐科拒絕封城。屬於反對派的阿尼斯則推行較嚴厲政策，包括宣布全省進入緊急狀態，學校和很多商店都要關門。

（路透社）

（抗疫新階段）