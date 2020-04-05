援助醫療團被指藏間諜 意俄爆口水戰

俄羅斯向意大利送物資，並在3月底派出104人醫療團隊到意大利北部，協助醫院和護理院消毒。不過意大利報章《新聞報》（La Stampa）上周四引述匿名意大利政壇消息稱，俄國送的裝備80%都沒什麼用。報道更引述專家稱，俄國團隊幾可肯定混有俄羅斯情報總局（GRU）的特工。

報道引述北約前化武專家布雷頓—戈登（Hamish De Bretton-Gordon）稱，俄國特工混在其中「毋庸置疑」，「可以假設，（俄國小組）會想盡可能找到最多的意大利軍方資料及設立情報網絡」。羅馬智庫吉諾日耳曼尼社會科學和戰略研究所所長杰爾馬尼（Sergio Germani）則形容俄國援助 「一半是宣傳，一半是情報活動」。

俄斥詆譭 意大利：有言論自由

俄羅斯國防部發言人其後透過駐羅馬大使館發聲明，譴責報道詆譭俄國，是「恐俄冷戰假新聞」。《新聞報》對俄國強烈反應表示「驚訝及遺憾」，稱報道只是對俄羅斯援助團有否混有特工提出疑問。意大利政府亦發聲明，強調感激俄羅斯援助，但批評俄國反應過大，「表達自由及批評權利是我國根本價值」。

（法新社/彭博社）

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