孟買貧民窟首宗死亡 封鎖300民居防爆疫

醫生恐爆疫情超歐美

孟買有多個貧民窟，包括亞洲最大貧民窟之一達拉維（Dharavi）。該區上周三有一名新冠肺炎患者死亡，沒有外遊紀錄，當日被驗出對病毒檢測呈陽性，數小時後死亡，是達拉維首宗確診及死亡病例。他的幾名家屬正接受檢測及居家隔離，當局亦封鎖該區300個民居及90間商店。另有兩人上周四確診，包括一名在達拉維工作的市政府清潔工，以及在附近執業的醫生。

住近百萬人 約10人擠一房

達拉維貧民窟有近100萬人居住，人口密度達每平方公里28萬人，接近是美國紐約市的30倍，通常每個房間由8至10個人共用。孟買另一個規模較小的貧民窟馬爾瓦尼（Malvani），上周二亦有一名患者死亡。貧民窟缺乏衛生設施或自來水，生活環境擠迫，居民亦要外出謀生，難以執行當局上月25日宣布的3周封城令。

印度著名心胸外科醫生特雷恩（Naresh Trehan）形容：「他們現時像沙甸魚般擠在一起，若真的發生感染，就會像野火蔓延，無法控制。」他指當局必須查清貧民窟是否正爆發疫情，若然屬實就應盡快封鎖有關地區，並為各人提供食物，讓他們接受隔離兩周。他又表示，已看到印度出現社區傳播的證據，但未知有多廣泛，「我擔心的是，無論做多少準備，一旦疫情達到高峰，我們擁有的物資甚至未達所需程度的一小部分，包括病牀、呼吸機、個人防護裝備等」。

眼見歐美疫情壓垮當地醫療系統，物資及人手短缺，印度多名頂尖醫生密切關注。肺外科醫生庫馬（Arvind Kumar）認為，封城是查清潛在病毒熱點的最佳機會，亦有助爭取更多時間添置急需的防護裝備和呼吸機。他坦言但願措施奏效，「若疫情演變成歐洲一樣，我們將無法應付」。

印度截至昨日有2902宗確診，68人死亡。印度有13億人，雖然當局稱會加強檢測，但截至上周五只進行了6.6萬次檢測。特雷恩稱，檢測工具及採集樣本時所需的防護裝備都嚴重不足。

（CNN/半島電視台）

（抗疫新階段）