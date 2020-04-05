庫什納統籌抗疫物資 稱聯邦儲備不供應地方

庫什納獲白宮抗疫小組指派與聯邦緊急管理局（FEMA）合作，協調醫療物資供應。他上周四晚被問及州政府投訴聯邦沒提供足夠援助時，稱有州份仍有未使用的醫療用品庫存，說：「聯邦儲備應是我們的儲備，而非供州政府隨後使用的儲備。」

記者隨即發現其說法與衛生部網站的描述不符，後者寫明「國家戰略儲備」（Strategic National Stockpile）用於「應付嚴重到令地方供應陷入短缺的公共衛生緊急狀態」，又指「當州、地方、部落或海外屬地要求聯邦援助，以支援當地的應對工作時，聯邦儲備會確保在緊急狀態下，將正確的藥品和物資提供予最有需要的人」。惟上周五早上，這段文字被改為「在公共衛生緊急狀態下補充州和地方的物資，許多州亦有儲備相關物資」，又稱儲備只是在未能即時提供足夠物資的情况下，用作權宜之計。

庫什納負責帶領工作小組協調醫療物資供應，但有輿論質疑他並非醫學專家，也沒有動員大規模資源的經驗，未必能勝任。他帶領的小組亦曾引起爭議，例如《紐約時報》報道，有官員稱FEMA突然收到白宮指示，要他們運送物資到伊利諾伊州和新澤西州，但兩州並沒正式申請，只是州長致電特朗普。

抗疫表現令數州長民望升 特朗普回落

聯邦政府與各州就呼吸機供應爭論不斷之際，多名州長民望急升，如疫情最嚴重的紐約州，有87%民眾滿意州長科莫（Andrew Cuomo）的抗疫表現，創下7年新高；在最初爆發疫情的華盛頓州，州長因斯萊（Jay Inslee）亦獲67%支持。特朗普的支持度則開始回落，路透社及益普索（Ipsos）上周的民調顯示，其支持度為46%，回復至疫前水平。

（華盛頓郵報/金融時報/紐約時報）

（抗疫新階段）