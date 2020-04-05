美疾控中心倡全民戴布口罩 特朗普稱不戴

CDC最新指引稱，在「難以與他人保持社交距離（1.8米）的公共場所」，例如雜貨店、藥房，應該佩戴布或纖維口罩，包括自製的口罩；在新型冠狀病毒肺炎大幅人傳人的地區，尤其應如此。CDC原來指引只建議有病或接觸病患者戴口罩，而自新型冠狀病毒疫情開始以來，美國衛生官員亦強調口罩無助防疫，促大眾勿搶購。不過近日隨着愈來愈多研究指出，有不少無病徵人士可感染其他人，掩蓋口鼻有助防止隱形傳播。不過，CDC建議是自願性質，強調外科口罩仍然短缺，應該留給醫護人員。

稱做過檢測 不擔心播毒

總統特朗普在上周五記者會上承認從最近的研究，得悉戴口罩的重要作用，但他本人不會遵守：「你可以做，但並非必須。我就選擇不這樣做。」他說不能戴口罩在白宮橢圓形辦公室接見各國領袖，而自己接受過病毒檢測，沒帶有病毒，故不擔心傳播病毒。

華郵：白宮曾促收窄建議範圍

《華盛頓郵報》報道，白宮冠狀病毒特別工作組官員曾辯論過，是否建議民眾每逢外出便用布口罩，抑或收窄至單指具高傳播風險的地方。有些高官認為沒有必要促國民廣泛佩戴口罩，以免引起恐慌。兩名匿名高官稱，總統一些政治顧問反對建議人人戴口罩，提議收窄指引範圍。交給新冠病毒工作小組的草案，就限於高風險地區，特朗普亦同意。

不過，CDC專家等聯邦衛生官員表示，廣泛實施才有效用，強調這會是控制病毒和防止社區爆發的方法，於是便恢復了原來的指引版本。第一夫人梅拉尼婭也跟特朗普唱反調，在twitter發帖呼籲民眾「謹慎地保持社交距離和戴口罩面罩掩面」。

有紐約市民認為信息混亂，中年雜工馬雷羅對政府自相矛盾的說法感覺困惑，但認為戴口罩對己對人會較安全。紐約市作為新冠病毒重災區，早已愈來愈多人用口罩、大手帕或圍巾等遮掩口鼻。

（紐約時報/華盛頓郵報/英國廣播公司/法新社）

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