「口罩獵人」赴華撲貨 包辦質檢貨運清關

買賣口罩並不簡單，口罩交易商找貨源時要一一克服混亂、欺詐企圖、錯綜複雜的海關法和其他障礙，不少人數周前才加入。在私人銀行任職藝術顧問的諾亞（Blake Noah）現時在上海安排口罩發貨，他表示寧願跟醫院等專業採購者打交道。不少交易商亦稱，他們直接賣給醫院和其他有需要的人，而非投機者。交易商也面對產品質素問題，一些賣家甚至企圖欺騙買家。

諾亞稱，有人聲稱可以聯絡擁有300萬個3M口罩的人，但他過去見識過4至5個「幽靈庫存」，浪費了很多時間。不少中國工廠仍不願賣給外國買家，出口限制及中美兩國對口罩的不同標準也是另一難題。在航機大部分停擺下，找貨機也要花時間。

最後，賣給美國醫院也不容易，因為醫院習慣貨到付款，但現在中國的口罩生產商都堅持要先付50%訂金，其餘必須在口罩出廠前付清。美國的醫療系統各自為政，沒有集中的採購部門，令不少交易商為應付不同文書要求而疲於奔命。

（紐約時報）

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