「口罩獵人」赴華撲貨 包辦質檢貨運清關

【明報專訊】自歐美疫情爆發以來，口罩等防護裝備頓成搶手貨，歐美庫存缺乏，因此都瞄準中國貨源。法國有地方官員上周便指控有美國人在中國機場出高價搶走法國訂的口罩。《紐約時報》上周稱，在這狂潮下，美國出現專門到中國撲口罩的新晉交易商。報道形容，這些交易涉及在酒吧的連串洽談、倉卒找機師，以及橫跨香港、歐美及加勒比海的匯款。這行成本高，不單N95的價格翻了4倍，貨運費也是原來的3倍。
買賣口罩並不簡單，口罩交易商找貨源時要一一克服混亂、欺詐企圖、錯綜複雜的海關法和其他障礙，不少人數周前才加入。在私人銀行任職藝術顧問的諾亞（Blake Noah）現時在上海安排口罩發貨，他表示寧願跟醫院等專業採購者打交道。不少交易商亦稱，他們直接賣給醫院和其他有需要的人，而非投機者。交易商也面對產品質素問題，一些賣家甚至企圖欺騙買家。
諾亞稱，有人聲稱可以聯絡擁有300萬個3M口罩的人，但他過去見識過4至5個「幽靈庫存」，浪費了很多時間。不少中國工廠仍不願賣給外國買家，出口限制及中美兩國對口罩的不同標準也是另一難題。在航機大部分停擺下，找貨機也要花時間。
最後，賣給美國醫院也不容易，因為醫院習慣貨到付款，但現在中國的口罩生產商都堅持要先付50%訂金，其餘必須在口罩出廠前付清。美國的醫療系統各自為政，沒有集中的採購部門，令不少交易商為應付不同文書要求而疲於奔命。