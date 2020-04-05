高價搶購阻出口 得失盟友 美「截劫」口罩 德轟「海盜行為」

3M稱沒柏林警方訂購紀錄

柏林當局稱，該批由警隊向3M公司訂購的約20萬個FFP2級別N95口罩，由中國運往德國途中，經過泰國曼谷時遭沒收。柏林州內政部長蓋澤爾（Andreas Geisel）估計口罩被轉運至美國，批評美方行為有如「現代海盜」，敦促特朗普政府遵守國際貿易規則，「這不是跟跨大西洋伙伴交往的方式。即使處於全球危機時刻，也不能採取這種西部牛仔手段」。3M上周五發聲明稱，現時沒有證據顯示有3M產品被沒收，「3M沒有任何從柏林警方訂購口罩的紀錄」。

美國總統特朗普上周五表示，已引用《國防生產法》要求美國企業提供更多醫療物資以符合國內需求，並指示聯邦緊急管理局禁止N95口罩、外科口罩、手套及其他個人保護裝備出口，以防商家在疫情中牟取暴利。特朗普又稱，當局已扣起近20萬個N95口罩、13萬個外科口罩、60萬對手套，但未說明在何處扣起。

法官員稱美買家3倍價「搶走」口罩

除了德國，法國、加拿大及巴西近日亦有報道指美國「攔截」及高價搶購口罩。法國法蘭西島大區首長佩克雷斯（Valerie Pecresse）表示，她找到一批口罩貨源，但美國買家出3倍價錢且提前付款，將該批口罩買走。她形容現在採購口罩猶如「尋寶遊戲」。加拿大總理杜魯多上周五亦批評，美國在疫情下禁止醫療物資跨境流動是一個「錯誤」，會有反效果。他說，加拿大安大略省數千名護士每日都會跨境前往美國底特律的醫院上班，「在邊境製造障礙或減少必需品及服務（包括醫療用品）的雙向貿易，是個錯誤」。

3M：限制出口不人道

隨着確診人數不斷增加，美國正四出搜羅醫療物資，甚至購買受制裁的俄羅斯公司產品。特朗普與俄羅斯總統普京日前通電話討論新冠肺炎疫情後，載着一批醫療物資的俄羅斯軍機上周三降落紐約，當中包括多箱呼吸機，生產該批呼吸機的廠房由一家2014年被美國列入制裁名單的俄企擁有。華府官員表示，制裁令不適用於醫療物資。

特朗普近日與3M就醫療物資供應舌劍唇槍，他上周四已引用《國防生產法》迫使3M盡可能大量生產口罩，稱要「重擊3M」，翌日在記者會表明對3M不滿。3M稱，特朗普政府已要求其公司停止出口N95口罩到加拿大及拉美，但警告限制出口將造成重大人道主義影響，並會導致其他國家仿效。3M亦反駁特朗普，稱公司正增加國內生產量，又從其位於中國的廠房輸入口罩，並採取行動阻止抬價。

（衛報/華爾街日報/路透社）

（抗疫新階段）