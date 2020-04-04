載1900人 再一公主郵輪爆疫

【明報專訊】嘉年華公司旗下公主號郵輪（Princess Cruises）船隊再有郵輪爆發新冠肺炎確診個案，涉事「珊瑚公主」號郵輪（Coral Princess）有最少12人確診，郵輪正駛往美國佛州的勞德代爾堡（Fort Lauderdale）。至於另一艘有確診和死亡個案的郵輪「尚丹」號（Zaandam）已於周四（2日）抵達勞德代爾堡。
最少12人中招 將泊佛州
「珊瑚公主」號上共有1898人，包括1020名乘客和878名船員。小部分人早前出現呼吸道不適，有關樣本被送到加勒比島國巴巴多斯檢測，結果7名乘客和5名船員確診。郵輪預計周六（4日）抵達勞德代爾堡，其間乘客會繼續留在客艙自我隔離，船員除工作以外亦會留在艙內。
至於「尚丹」號郵輪周四已停泊在勞德代爾堡的埃弗格雷斯港（Port Everglades）。「尚丹」號上有107名乘客和143名船員曾報稱有流感徵狀，但大部分人已康復；惟13名乘客和1名船員將會送到佛州一間醫院。郵輪所屬的「荷美郵輪」稱9名乘客確診新冠肺炎，4人死亡，美媒指當中2人可歸因新冠肺炎。
（法新社/路透社/時代周刊）
（抗疫新階段）
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