載1900人 再一公主郵輪爆疫

最少12人中招 將泊佛州

「珊瑚公主」號上共有1898人，包括1020名乘客和878名船員。小部分人早前出現呼吸道不適，有關樣本被送到加勒比島國巴巴多斯檢測，結果7名乘客和5名船員確診。郵輪預計周六（4日）抵達勞德代爾堡，其間乘客會繼續留在客艙自我隔離，船員除工作以外亦會留在艙內。

至於「尚丹」號郵輪周四已停泊在勞德代爾堡的埃弗格雷斯港（Port Everglades）。「尚丹」號上有107名乘客和143名船員曾報稱有流感徵狀，但大部分人已康復；惟13名乘客和1名船員將會送到佛州一間醫院。郵輪所屬的「荷美郵輪」稱9名乘客確診新冠肺炎，4人死亡，美媒指當中2人可歸因新冠肺炎。

（法新社/路透社/時代周刊）

（抗疫新階段）