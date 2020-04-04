求准全員下船 美航母艦長被撤職

軍方：泄通訊內容 誇大疫情

莫德利（Thomas Modly）表示，克羅澤把向上級發出的非機密信件，傳送給30人，增加信件外泄風險，做法錯誤，令國防部高層獲悉有關內容之前，信件本周外泄給傳媒。「羅斯福」號有114名船員確診，莫德利稱症狀都不嚴重，克羅澤誇大了嚴重程度，形容他「在危機中顯示了非常差的判斷」。

據周二外泄的信件，克羅澤憂慮艦上疫情失控，而海軍領導層未有回應。莫德利否認海軍領導層在信件發出時沒處理問題。「羅斯福」號正停泊關島，約1000名水手、相當於1/5船員已下船和隔離。

路透社指克羅澤被撤職一事，或對其他希望令外界關注問題的海軍造成寒蟬效應。參議院情報委員會副主席、民主黨籍沃納稱克羅澤只是想盡力為船員。民主黨總統參選人、前副總統拜登批評，特朗普政府把一名嘗試阻止疫情爆發的艦長撤職是錯誤判斷。

（法新社/路透社）

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