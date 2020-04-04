全球百萬確診 專家憂1/3檢測假陰性 工具短缺準確度存疑 恐成抗疫盲點

FDA放寬規定：多做檢測為重

現時各大藥廠、化驗機構與美國疾病控制及預防中心（CDC）等紛紛推出各款新冠病毒檢測工具。雖然美國食品及藥物管理局（FDA）一度要求檢測工具生產商先向局方提交申請，待批核後才可採用，但在疫情加劇下，局方2月底放寬規定，容許使用未經批核的檢測工具，後補相關研究數據。俄亥俄州立大學流行病學家米勒（Bill Miller）指出，今次疫情中大部分檢測工具的審核過程極為迅速，醫護無法完全信任檢測工具，而假陰性結果會令病人誤以為自己可如常生活，成阻截疫情的盲點。

醫療集團Envision Healthcare總裁洛薩洛（Mike Lozano）指出，現有新冠病毒檢測工具的靈敏度似乎較其他同類工具為低，估計只有70%，即每3個實際確診病人便有一個呈假陰性。報道稱，由於檢測工具不足，可能令錯誤檢測的真正比例未浮面，部分醫生承認，因為檢測工具不足，就算病人呈陰性，他們也不想重複檢測。

美醫生指70%靈敏度「形同虛設」

肯塔基州醫生斯莫利（Chris Smalley）指出，雖然數據有限，但不少醫生在實際診療觀察中不時發現檢測呈陰性病人出現可疑病徵，甚至需長期住院，日漸相信檢測工具只有70%靈敏度的估計，他認為在紐約等疫情嚴重地區，這水平的檢測「形同虛設」。化驗機構Labcorp發言人亦稱，雖然陽性結果必然顯示感染新冠病毒，但陰性結果並不能排除受感染，取樣方式、取樣前多久受感染等因素均影響結果。

FDA周一發聲明，稱正平衡檢測工具的需求與確保測試的準確性，目前FDA最優先目標仍是盡量多做檢測。

（華爾街日報）

（抗疫新階段）