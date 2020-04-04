英揆隔離7日仍發燒 倫敦啟首間臨時醫院

約翰遜確診後一直透過視像會議指揮抗疫。他昨於Twitter發表影片稱，自己已隔離7天，仍有輕微症狀，包括發燒，因此必須繼續隔離。他亦回應外界對英國病毒檢測不足的抨擊，承諾將增加檢測。夏國賢（Matt Hancock）昨代替約翰遜召開疫情記者會。他表示未來數周會以單日檢測達10萬次為目標。英國目前單日檢測約1萬次，但此前有官員披露，公共醫療系統「國民保健服務」（NHS） 50萬員工中只有2000人曾接受檢測。

另外，英國首間緊急臨時醫院「南丁格爾醫院」昨日正式啟用，下周將開始接收病人，王儲查理斯透過視像通訊軟件主持啟用儀式，並向員工致敬。該院由會議中心改建，僅耗時9天，可容納4000名病人，由NHS及軍方調派醫護人手。NHS稱，將在布里斯托、伯明翰、曼徹斯特等地再興建多間同類醫院。

截至周五，英國有38,168人確診，3605人死亡。英女王將在周日發表全國演說，是她任內僅第四次，以鼓勵民眾抗疫。

（BBC/衛報）

（抗疫新階段）