東京公院現疲態 專家倡私院收症

日本新增確診連續4日超200

東京累計確診最少達684人，在10天內急增近4倍。東京都政府稱，截至周一當地共有500張確診者專用病牀，其中394張使用中，將額外增加700張重症病牀及3300張輕症病牀。不過國際醫療福祉大學公共衛生專家、政府專家小組成員和田耕治教授接受《日本時報》訪問時指出，東京目前主要依靠公營資助醫院接收確診者，但設施已現疲態，不可能處理病人大量湧入。為免有病人因醫療系統崩潰失救，和田認為政府應以財政誘因鼓勵私家醫院及其他非政府指定醫療機構協助接收確診者。

厚生勞動省稱，鑑於疫情擴大，當局將發出指引，重症患者、出現重症機會較高的長者、孕婦、有長期病患等人士，將可優先入院治療，而醫護人員、與長者同住者等將獲安排在住宿設施休養。厚生勞動省已要求地方政府準備。

另外，首相安倍晉三與自民黨政務調查長會長岸田文雄昨日商討經濟援助方案，雙方同意向收入因疫情減少至一定程度的家庭將可每戶獲得30萬日圓（約2.4萬港元）的補助。岸田強調，將爭取盡快發放，細節仍有待政府擬定，料最快在下周三（8日）前加入正在研擬的緊急經濟對策。

東京都知事小池百合子昨表示，一旦中央政府宣布緊急狀態，都政府將要求居民避免外出，以及要求都內所有設施停止開放，活動暫停舉行，而食品、藥物等必需品銷售，銀行等金融服務將在必要衛生管理下繼續進行。她亦再次敦促公眾周末避免不必要外出。

（日本時報/NHK）

（抗疫新階段）