法加口罩遭美國「截劫」 美否認機場高價搶貨

管轄範圍包括巴黎的法蘭西島大區首長佩克雷斯（Valerie Pecresse）指控有不明美國人在最後關頭出現，連貨物都未看一眼就以現金搶走法國訂購的物資。大東部大區（Grand Est）首長羅特納（Jean Rottner）亦指有美國人在中國一個機場奪走口罩。他說：「在停機坪上，那些美國人來到，掏出現金，付出比我們訂單高3或4倍的價錢。因此，我們真的必須要（與其他國家）爭奪。」

法口罩庫存不足3周

由於法國目前口罩庫存只夠維持不到3周，法國政府已向其他國家合計訂購10億多個口罩。有些法國行政大區亦自行向海外購買口罩。法國東南部普羅旺斯—阿爾卑斯—蔚藍海岸大區區長米瑟利耶（Renaud Muselier）向「今日俄羅斯」法國版（RT France）表示，他訂購6000萬個口罩亦遇上送貨問題，為確保400萬個口罩周六前抵達，他選擇海運：「我可以確保不會有人在停機坪搶走口罩。」

加拿大廣播公司周四爆料稱，最近原本空運往加拿大的一批口罩，在離開中國前被人以高價買走。總理杜魯多周四（2日）在記者會上稱，很擔心美國搶走加拿大從中國訂購的口罩，稱「聽到一些令人擔心的消息」，已要求衞生部長和運輸部長徹底調查，並確保加拿大訂購的物資會送達。

美國3M昨應白宮指示，停止出口N95到加拿大及拉美。杜魯多警告，美國在疫情之際阻撓出口是錯誤。

杜魯多警告美國勿限N95出口

美國目前的新肺炎個案為全球最高，但防護裝備嚴重短缺。紐約州州長科莫警告，該州重症患者賴以活命的呼吸機6天內將用盡。總統特朗普已引用《國防生產法》，指示衛生部長運用權力，協助6間企業生產呼吸機。

（法新社／天空電視台／中央社）

（抗疫新階段）