第二波疫潮衝擊 新加坡防疫大升級 下周停課關閉工作場所 建議戴口罩

新加坡早在3月底已下令戲院和酒吧停業，以及叫停展覽、大型會議或宗教集會等。李顯龍政府再宣布加辣措施，下周二（7日）除食肆和市場等關鍵經濟範疇和必要服務外，其他工作場所須關閉，但食肆也禁止堂食，只限外賣自取和運送，暫定為期1個月。他又宣布所有學校和專上學院關閉，下周三（8日）改為全面在家學習。措施效果被形容有如「封城」，昨一度引發搶購潮。

形同封城 引發搶購潮

李顯龍昨發表演說解釋新措施，促國民盡量留在家中，避免與寓所以外的他人交際，他還促國民勿探訪非同住親戚，尤其是年邁或身體虛弱的親友。

李更表示不再勸阻健康民眾戴口罩防疫，提到美國疾控中心及世衛也據報正檢討有關口罩使用的建議，說：「戴口罩可能有助保護其他人，以防你感染病毒但不自知。」他宣布在周日起將向所有住戶分發可清洗重用的口罩，為期一周。

新加坡此前只建議有病徵人士才戴口罩，貿工部長陳振聲2月更被揭發以「低能」譏刺香港口罩搶購潮，他昨日強調星洲有足夠口罩供應，又建議國民在人多地方一定要戴口罩。

國家發展部長黃循財昨解釋，對口罩最初的建議是以科學為基礎，但現時有證據顯示無病徵者也可以傳染人；加上新加坡目前本土感染個案增加，每天有25宗，因此需要改變口罩的建議。

被視防疫模範 未停課全球罕見

自疫情爆發以來，世界各地都有停課，據彭博社報道，全球近90%學生目前停課，新加坡、澳洲、瑞典是例外。新加坡最近已改為每周4天上課，但李顯龍上月仍排除全面停課，強調及時圍堵群聚感染，但不代表要關閉整個學校系統。

新加坡一直被視為限制疫情爆發的成功個案，接觸追蹤、隔離、病毒測試和旅遊限制等措施充分，而且效果良好，但在3月底宣布禁止短期旅客入境或經星洲轉機後，仍出現外地傳入及本地傳染的「第二波」感染浪潮，由1個月前的約百宗升至現在的過千宗。衛生部昨日公布最新數字，指感染個案新增65宗，升至1114宗。

李顯龍昨稱，過去兩周仍每日新增逾50宗個案，初期許多新個案是海外傳入，但到上周開始有更多本地個案，而且有接近一半個案感染途徑未明，意味着有感染者仍未被發現。

（海峽時報/彭博社/路透社）

（抗疫新階段）