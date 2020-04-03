低下階層為生計難禁足 警察執法惹爭議

在肯尼亞首都內羅畢，警方被指周一晚執行宵禁令時射殺一名在家中陽台的13歲男童，引起極大爭議，當局表示已就此展開調查。而在上周，當地警方亦為驅散一群等待渡輪的民眾，而向他們發射催淚彈。在封城措施下，為維持生計而不得不違反禁令的弱勢社群，往往更易成警方執法目標。印度傳媒報道，當地衛生人員用漂白水主要成分次氯酸鈉（sodium hypochlorite）噴向返鄉的民工。巴拉圭則有警員威脅用電槍對付違例者，又要求他們開合跳，將懲罰影片上傳到社交網站。

英無人機監視 前法官斥如警察國家

英國德比郡（Derbyshire）警方用無人機監視在風景區散步的民眾，並將影片發布到社交網站，指他們涉違反社交距離措施。有地方政府更指示商店不應賣復活蛋，因為不算必需品。英國前最高法院法官岑耀信勳爵（Jonathan Sumption）周一表示，部分警員所禁止的行為，實際上並無違反規定，只是有官員建議民眾不應這樣做。他強調警方只能按法律規定執法，而非官員的喜好，又形容德比郡警方的行為有如「警察國家」。

（衛報/紐約時報）

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