強權控疫 專家憂殺毒變殺民主 非常時期非常手段 促民眾勿習以為常

近年以「非自由主義民主」自居的匈牙利，國會周一通過「反冠狀病毒防衛法」法案，給總理歐爾班幾近無限制的權力，包括可一直頒法令來管治，直至政府宣布緊急狀態結束，同時取消緊急狀態須獲國會批准才可延長的規定，更規定散播假消息者可囚5年。新立法被炮轟邁向獨裁統治，歐盟委員會主席馮德萊恩昨重申，成員國的緊急措施須限於有需要的程度和嚴格合乎比例，不應無限期和迴避監察。歐委會主管價值及透明度事務的副主席尤羅娃亦批評，「現在是殺病毒，不是殺民主」，不能犧牲議會和獨立傳媒的監察。

抗疫不能犧牲議會傳媒監察

其他國家也加強以科技監控追蹤確診者及其密切接觸者。韓國大規模監控國民手機及信用卡交易等資料，追蹤並公開確診者的行蹤等部分具體資料以供防範，被視為極端抗疫手段的「模範」。路透社早前亦披露，歐洲部分通訊商已向意大利、奧地利等國分享用戶數據，了解其保持社交距離措施成效。俄羅斯動用今年1月推出的人臉識別系統，在莫斯科密切監控接受隔離人士，總理米舒斯京上周更下令推出手機位置追蹤系統，令政府可掌握特定民眾的資料。

英國倫敦大學學院全球政治學副教授克拉斯（Brian Klaas）表示「危機中人們會尋求領導」，公眾出於恐懼，傾向接受政府推出一些在平常情况下招來反彈的措施，但問題在危機結束後公眾會否習以為常，一如美國在911恐襲後，原用於反恐的情報蒐集機制可能被無限擴充應用。他說，如在民主體制健全國家，現有機制仍可能監察制衡政府，但在匈牙利等民主政制脆弱的國家，非常措施則很可能變成常態。

「危機中尋求領導」受落強權

英國伯明翰大學政治科學家奇斯曼（Nic Cheeseman）指出，現時各國怯於提出可能被指淡化疫情的言論，變相默許專制政府將非常手段正常化，而民主國家實行封城等抗疫措施更可能成為專制政府的背書。聯合國反恐和人權問題特別報告員奧蕾茵（Fionnuala Ni Aolain）警告，某些政府早已提前起草對政府有利的法律，只等待危機出現的機會迅速通過，「我們可能也會見到，疾病流行過後不久——甚至可能緊隨其後——是專制和鎮壓的流行」。

《經濟學人》上周稱，現今各國政府正出現二戰以來最大規模的權力擴張，監察與日落條款雖能制止政府濫用抗疫措施，但對抗政府過度擴張主要需靠國民自力抵禦，「民眾必須記着全球大流行下的政府並不適合日常生活」。

（CNN/紐約時報/經濟學人/路透社）

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