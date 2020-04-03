抗疫大將成右翼箭靶 需人身保護

《華郵》稱，威脅具體性質不明，但報道引述衛生部及司法部消息，指除了威脅外亦，福奇部分狂熱支持者亦惹來關注。消息人士上周向CNN證實有華盛頓警局派員到福奇住所的地區全天候戒備。福奇周三（1日）被問及是否受到保護時，他着記者向衛生部查詢，他不會評論事件。特朗普則指福奇不需要保護，因他受大家愛戴。

耿直坦率 福奇屢與特朗普唱反調

特朗普周日決定延長保持社交距離政策至4月。《華爾街日報》稱，他上周二表示有意復活節重啟經濟活動後，福奇隨即拿着數據到白宮說服抗疫應對協調官員比爾克斯（Deborah Birx）延長社交距離政策，包括有模型推算若美國不採取任何措施，或會有逾200萬人死亡。消息稱特朗普最終信服數據，加上有紐約市要用凍櫃車停屍的報道，顧問亦警告指民調顯示許多人不支持急於取消抗疫措施。

福奇多次公開跟特普朗唱反調，據報曾引起對方不滿，但亦有消息指特朗普仍尊重其知識及坦率個性。現年79歲的福奇自1984年任NIAID總監，是罕有獲兩黨支持人物。他在今次疫情中曝光率甚高，成為抗疫標誌人物。坊間出現一系列向他致敬產品，facebook「福奇博士粉絲會」群組截至昨日有逾3.5萬名成員。

惟亦有右翼陰謀論者指控他是「深層政府」（deep state）一員，旨在打擊特朗普朗連任，亦有人認為他誇大疫情，損害經濟。

（華爾街日報/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）