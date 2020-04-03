美患者多年輕族 衝擊舊假設

位於曼哈頓的西奈山晨邊醫院（Mount Sinai Morningside Hospital）醫生傑克森（Kaedrea Jackson）表示，估計院內多達20%確診者在50歲以下，許多看來30多歲的亦需要使用呼吸機。

加州大學洛杉磯分校菲爾丁公共衛生學院流行病學教授布魯爾（Timothy Brewer）稱，最初人們只着眼死亡率，在許多國家，年輕人的死亡率確實很低，人們便解讀為年輕人不易受感染且不會變成重症。但隨着更多的住院和感染數據出現，實情是年輕患者同會陷入重症，最大區別只在於他們的死亡率往往較長者低。

癡肥者多 高風險族群

哥倫比亞大學紐約長老會摩根史丹利兒童醫院兒科助理教授布拉喬—桑切斯（Edith Bracho-Sanchez）表示，成年人和慢性病者確實受新冠肺炎影響最大，但美國近1/5兒童癡肥，年輕成年人則近2/5癡肥。

彭博社亦指出，美國有2/3人有過重或肥胖問題，屬這波疫情高風險族群；另有近半人有高血壓。此外，1/8美國人過去一年完全沒看過醫生，意味或有健康問題而不自知。

（衛報/彭博社）

（抗疫新階段）