醫療護具庫存近枯竭 特朗普「補鑊」

後知後覺 出口大批呼吸機

《華盛頓郵報》引述兩名衛生部官員確認，衛生部戰略國家庫存部的個人保護裝備（PPE）庫存所剩無幾，其中一人表示，庫存旨在處理數個城市的問題，從來不是用來應付全國50個州的大流行，「這不止是美國政府的問題，是PPE的供應鏈斷裂了，哄抬價格經常發生」。《福布斯》報道，美國廠房近期出售的2.8億個口罩大部分都是出口，州和地方政府無力競價。

美國各地如今為呼吸機等裝備短缺叫苦連天，但新聞網站The Intercept指出，在疫情開始蔓延全球之際，美國政府一直慢動作，任由美國生產的呼吸機等繼續銷售海外，例如Drive DeVilbiss Healthcare在2月中至3月初出口了14個貨櫃共逾55噸的呼吸器材到比利時。

特朗普政府如今嘗試「補鑊」。司法部長巴爾上周警告生產商或銷售商囤積居奇會受到懲罰，CNN周三則引述國會消息稱，當局上周五晚已告知國會，副總統彭斯領導的新型冠狀病毒專責小組已下令叫停美國生產的醫療用品付運海外，改為留在國內分發。但《華郵》指部分城鎮迄今尚未收到分配。

（綜合報道）

（抗疫新階段）