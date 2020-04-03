美雙城疫情迥異 「居家令」成關鍵

根據約翰霍普金斯大學昨日統計數據，約2000萬人口的紐約州確診個案達84046宗，三藩市所在的加州雖然人口約4000萬，確診個案卻只有9937宗。如果城市直接對比，人口逾800萬的紐約市是47349，只有約80萬人口的三藩市則只有434宗。

美國專家及官員認為，三藩市提前實施居家令可能是令疫情受控的關鍵。三藩市市長布里德（London Breed）及周邊灣區（Bay Area）5市市長早在上月16日，即史無前例地聯合宣布居家令；三藩市所在的加州也在19日宣布將居家令擴至全州。事隔約兩星期，初步數據反映三藩市的確診曲線有轉趨平坦的迹象（見圖）。對比之下，3月22日才頒布居家令的紐約市，近日確診數升幅依舊令人憂慮。

官員：加州華盛頓州帶來希望

另外一個在兩周前禁止餐廳營業的華盛頓州，個案增長同樣放緩。《華盛頓郵報》周四引述學者、聯邦及地方官員分析相信，居家令為加州及華盛頓州換取了寶貴時間。白宮疫情應對協調官比爾克斯（ Deborah Birx）周二也指，加州及華盛頓州的數據為抗疫帶來希望，並說現時嘗試致力確保新奧爾良、底特律、芝加哥、波士頓會像加州，而非紐約都會區。

加州在疫情初期測試工具不足，或令確認偏低，但美聯社指這不足以解釋跟紐約州的差距：紐約做了3倍的測試，但確認個案是加州的10倍。紐約大學全球公共衛生學院傳染病學臨牀教授格申（Robyn Gershon）認為，三藩市跟亞洲國家關係較密切，或令其可早察危機，而且該市並無大眾運輸網絡，相反紐約過於依賴地鐵交通。

另外，矽谷巨頭如蘋果和Google等早在3月5日起已開始批准員工居家工作，也為三藩市更早敲響警號。

籌謀10萬屍袋 擬停內陸機

美國的確診個案截至昨日有逾21.6萬宗、5148人死亡。聯邦緊急管理局（FEMA）已向國防部要求提供10萬個屍袋。美國總統特朗普周三則表示考慮暫停內陸航班應對疫情。

白宮周一表示，即使採取最嚴格的緩和疫情措施，都要準備面對最少10萬人死亡。副總統彭斯向美國有線新聞網（CNN）解釋，美國推算模型參考了意大利。意大利的確診數目昨有逾11萬，但死亡人數卻遠高美國，有逾1.3萬，屬全球最多。

（獨立報/NPR/路透社）

（抗疫新階段）