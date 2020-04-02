特朗普疫境民望升 英揆支持度飈

年初至今 約翰遜升25百分點

民調機構Morning Consult數據顯示，10個民主國家領袖民望平均上升9個百分點。早前確診的英國首相約翰遜升幅最大，自2020年初至今上升逾25個百分點，支持度淨值達29%，十國中排第三；就算抗疫表現備受批評的美國總統特朗普，其支持度淨值自今年初也升了5個百分點，雖然仍屬負淨值，但在其任內算高水平。

德國總理默克爾、法國總統馬克龍及澳洲總理莫里森民望同樣上升；印度總理莫迪的民望則在過去數月下跌，但支持度淨值維持63%，仍是世界領袖中最高。

Morning Consult副主席卡特賴特（Jeff Cartwright）說，在危機時期領袖往往成為焦點，民望上升是自然的事，但疫情如何發展和最後結果如何，才是決定領袖民望走向的決定因素。以美國前總統小布殊為例，他在2001年9．11事件後支持度飈升至84%，但兩年後反對率超越支持率。英國前首相白高敦2007年在該國口蹄疫爆發後不久民望一度上升，但4個月後支持度淨值急跌至負36%。

（金融時報）

（抗疫新階段）