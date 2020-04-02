白宮預測24萬人亡 美國迎「痛苦兩周」

特朗普否認淡化疫情：想給人希望

白宮抗疫應對協調員比爾克斯（Deborah Birx）周二在白宮舉行的記者會上表示，根據模型預測，若美國沒有實施「緩解措施」（mitigation），最壞情况下疫情會殺死150萬至220萬人，但即使採取如現時保持社交距離的緩解措施，死亡人數仍會高達10萬至24萬。她強調，若民眾能改變自己的行為，切實執行聯邦防疫指引，死亡人數有望減少，並表示希望保持社交距離能防止部分州份疫情大爆發。比爾克斯稱，早期的緩解措施減慢了加州和華盛頓州的疫情傳播，「這給了我們很大希望」，又稱「沒有靈丹妙藥，沒有神奇疫苗或療法，只在於行為，每個人的行為都會改變疫情未來30天的發展」。

紐約州長斥爭購呼吸機推高價錢

特朗普面色沉重地在記者會上說： 「我希望每個美國人準備好面對往前這段艱難的日子。這將是非常、非常痛苦的兩周。」特朗普之前還樂觀地認為疫情快將好轉，希望在復活節前重啟國內經濟活動，但其後接受專家意見，周日宣布延長防疫指引至本月底，包括停課、在家工作和禁止大型聚會等。

特朗普否認一直淡化病毒的威脅，給予民眾錯誤觀感，說： 「我不是不說壞消息，我只想給人們希望，給人們一種我們還有機會的感覺。」被問到是否如參議院多數黨領袖麥康奈爾般認為，1月國會的彈劾案令他分心，拖慢應對疫情，特朗普稱，就算沒有彈劾，他的反應不會有任何不同。

在全國「重災區」紐約州，迄今有近7.6萬宗確診，1550人死亡，州政府預期疫情在未來14至21天達到高峰。胞弟也染疫的紐約州長科莫，周二批評各州及聯邦政府都在爭購呼吸機，「50個州都在爭購同一貨品……這就好像大家在eBay競投一個呼吸機」，推高價格。

容許醫生不急救停心跳者 防感染

特朗普周二在記者會上表示，聯邦政府有1萬部呼吸機儲備，但暫時不會分發各州醫療機構，會留待未來兩三周個案急升時使用。

由於紐約市新冠肺炎死者數目急增，除了動用冷凍貨櫃車作停屍間，多家醫院亦採取前所未有的措施，容許醫生不急救停止呼吸或心跳的患者，以免受感染。

二戰後最嚴峻 全球料失2500萬職位

聯合國秘書長古特雷斯周二表示，目前的新冠肺炎疫情是二戰以來全球面對的最大挑戰，可能帶來近年前所未見的衰退。聯合國報告估計，疫情將導致全球失去多達2500萬個職位，全球外商直接投資恐將減少達40%。古特雷斯呼籲各國立即協調採取應對措施，遏止病毒傳播，結束大流行，同時敦促工業化國家幫助發展中國家，否則將面臨疾病如山火般蔓延的噩夢。

（衛報/BBC/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）