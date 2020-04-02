美：25%患者沒病徵 英：六成失嗅覺或味覺

CDC曾一再重複指一般民眾毋須戴口罩，除非他們感到不適。然而最新統計顯示有受感染者並沒不適，或在不適前數日就開始傳播病毒。

特朗普建議民眾頸巾代口罩

特朗普周二建議民眾用頸巾代替口罩，而美國公共衛生服務軍官團醫務總監亞當斯（Jerome Adams）同日卻再表示戴口罩不一定能保護民眾健康，反增風險，因人們更有機會用手觸摸臉部，調整口罩位置。

另外，英國倫敦大學國王學院（King's College London）一項未經同行審閱的研究指出，失去嗅覺和味覺病徵或是感染新冠肺炎的最佳證明。研究中有150萬人在3月24日至29日利用病徵追蹤程式，發現26%人有一種或以上病徵，當中有1702人接受新冠肺炎檢測，579人檢測呈陽性；在這些確診者中有59%人報稱失去嗅覺或味覺。

帶領研究的教授斯佩克特（Tim Spector）指，團隊開發數學模型分析哪種徵狀對預測可能患上新冠肺炎最準確，指失去味覺或嗅覺的人患新冠肺炎的機率高3倍，有關結果比透過自行報告發燒來預測確診更有效。

（路透社/紐約時報）

（抗疫新階段）