意疫情放緩燃希望 波蘭取經

單日新增確診死亡數字回落

意大利當局周二（3月31日）公布新增4053宗確診個案，升幅約為4%，令總數增至逾10.5萬宗，單日新增病例數目較上月21日逾6500宗的高峰有所回落。各地入院人數亦開始放緩。全國死亡個案則增加837宗，專家預計死亡人數的升幅會在感染情况放緩後，才開始回落。意大利周三新增727宗死亡個案，數字是自上月26日以來最低，累計13,155人不治；周三累計確診人數為110,574。

意大利自3月10日實施全國封城，國家衛生研究所所長布魯塞法羅（Silvio Brusaferro）周二說：「我們似乎正到達穩定期，顯示這些措施奏效。」同一研究所的首席傳染學家雷扎（Giovanni Rezza）估計，現時基本傳染度（R0，即平均一名患者可傳染多少人的數值）約為1，低於封城前的2至3。

有數據推斷，歐洲多國疫情較意大利滯後2至3周。為免出現意大利般的高死亡人數，多國在疫情較早階段就開始採取類似的社交距離措施。在有逾2000宗確診個案的波蘭，有緊急醫療援助組織周一派出15名醫生到意大利，盼減輕當地醫生負擔及從中取經。

（華爾街日報/法新社）

（抗疫新階段）