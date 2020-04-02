獨特社會文化 造就佛系抗疫

習慣保持社交距離 信政府

以領土面積計，瑞典是歐盟第三大國，但人口計卻連前十也不進，只有約1000萬人。按當局2018至2019年的統計，瑞典最普遍的住戶模式是一人獨居，社會結構跟疫情最嚴峻的意大利可謂大相逕庭——在意大利，幾代人住在同一屋簷下是平常事。

與此同時，瑞典人向來習慣特別遠的人際距離，例如兩人在同一辦公室工作，正常安排會是對角坐，而非並排坐。對許多瑞典人來說，居家工作已成習慣，至少不算新鮮事，跟其他國家甚為不同。瑞典年輕人尤其習慣日夜只對着智能手機，「就連首次約會也不例外」，自然容易保持社交距離。

除此之外，對比英國民眾聽到「群體免疫」後的反彈，瑞典民眾對政府「佛系抗疫」意見不大，可見其信任政府的傳統。上周的Novus民調顯示，首相勒文此前要求市民「負起個人責任」抗疫的演說，獲逾八成人認可。28歲的瑞典人博赫曼（Linus Bohman）直言，這是「瑞典式的對政府信任」，「但如果是（英國首相）約翰遜說的，那就不了」。

（Politico/衛報）

（抗疫新階段）