食肆學校照開 靠民眾自律 「歐洲異數」瑞典死亡飈升惹關注

瑞典獨樹一幟的抗疫模式，背後頭號關鍵人物是公共衛生局的首席傳染病學家特格內爾（Anders Tegnell）。特格內爾接受美國CNBC訪問時解釋，該國策略也許跟歐洲鄰國不同，但目標一致，都是嘗試盡可能拖慢病毒的擴散速度，以保持醫護系統及社會運作，避免崩潰。瑞典其實並非真的「佛系」，只是措施比較溫和。一如其他歐洲鄰國，瑞典鼓勵民眾經常洗手、盡可能居家工作以及避免不必要的旅遊，當局亦建議長者避免社交接觸。即使是餐廳、酒吧、咖啡店和夜店等，亦獲告知只應提供餐桌服務，即顧客留在餐枱點餐和等候送餐，不可自助取餐之類。

特格內爾形容，瑞典推行的大多是自願措施，「因為這是我們習慣運作的方式」，強調公共衛生局已向民眾解釋為何有需要保持社交距離，「迄今運作算是不錯」。

疫情惡化 逐步收緊限制

瑞典公共衛生局昨日數字顯示，確診個案為4435宗，死亡個案為180宗。歐洲疫情最嚴重的意大利，卻已有逾10萬個案，逾萬人死亡，對比之下，人口約為意國1/6的瑞典明顯形勢好得多，但瑞典死亡個案飈升仍值得關注，上周五比之前一天跳升1/3到92宗，到昨日又再升近倍。瑞典當局上周末決定收緊措施，自周日起，聚會人數上限由原先的500人大減至50人，但有16歲以下學生的學校會保持開放。

特格內爾並未排除瑞典未來採取更嚴厲的措施，指如果確診個案急增，政府和公共衛生局會就下一步措施有「大討論」。瑞典首相勒文上周末承認，倘若爆發轉趨嚴峻，斯德哥爾摩封城並非不可能，但政府迄今未曾討論類似措施。他此前表明，疫情控制成功與否依賴個人行為，說：「我們所有人，作為個體都要承擔責任。我們不能立法然後禁止所有事情，這也是行為常識的問題。」

學者警告放任燒屋毁家園

儘管瑞典民間對政府抗疫策略大致正面，但瑞典科學界也有反對聲音，逾2000名學者早前公開聯署，要求增加資訊透明度，以及更多的抗疫策略理據。瑞典名校卡羅琳醫學院教授林納爾松（Sten Linnarsson）解釋，他們主要顧慮在於瑞典政府對疫情的評估和行動模式，「尤其是真的推動那些政策時缺乏科學證據」。他警告，瑞典的抗疫方式儼如任由廚房着火，等它自己熄滅，無視火勢蔓延焚毁全屋的風險。

瑞典的北歐鄰國丹麥和挪威皆決定關閉學校，做法和理念皆跟瑞典剛好相反。丹麥衛生部長稱：「我們沒有證據顯示我們做的一切都有效，但我們寧願今日做得太多，好過3個星期後再後悔做得太少。」

（CNBC/衛報/The Local Sweden）

（抗疫新階段）