無視安全尊嚴 印度消毒劑直噴民工

印度傳媒圖文並茂披露，北方邦巴雷利（Bareilly）3名衛生防疫人員全副防護裝備，用水喉將消毒液體噴向一批蹲坐於空地的男女老幼。報道指出，那些穿著普通衣服的男女全是因聯邦政府封城，徒步至北方邦界，搭乘專車返鄉的民工。

對人體有害否 醫務消防口徑不一

當地控疫的消防、醫務等官員承認此事，但稱那是為民工安全和遏止傳播所需。當局稱所噴的是「混水的氯」。醫務官員證實是漂白水主要成分次氯酸鈉（sodium hypochlorite），但聲稱對人無害。消防總長則承認次氯酸鈉對人體有害，惟否認向人直噴，指當時是用來給片段所示的巴士站等地消毒。

片段周一在印度社交媒體流傳，吸引近40萬人次瀏覽。國大黨總書記普里揚卡·甘地（Priyanka Gandhi Vadra）發表網帖說：「這些工人已受夠苦，請勿再用化學劑清潔他們。這保護不了他們，反倒損害他們的健康。」

印度衞生及家庭福利部聯席秘書阿加瓦爾（Lav Agarwal）指事件是某些官員「出於無知或恐慌的過分行為」。巴雷利地區首長表示已責令調查。

（綜合報道）

（抗疫新階段）