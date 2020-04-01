4周內零個案變逾1500宗 印尼緊急狀態 禁外國人入境

總統佐科（Joko Widodo）昨宣布國家公共緊急狀態，他亦繼2月底，再推包括社會福利、糧食補助、電費寬減等，援助涉及1000萬低收入戶的紓困措施。

惟雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）更希望是中央政府實施雅加達封城防疫。印尼3月2日錄得首兩宗確診個案，到周一已達1528宗，人口約1000萬的首都雅加達是重災區，包括逾40名醫務人員受感染。該省3月20日起已實行緊急狀態，全省停課，娛樂中心與旅遊景點關閉等。

醫生病牀不足恐爆煲

印尼人口約2.6億，衛生部數據顯示，該國總共有321,544張醫院病牀，平均每1萬人約得12張病牀。2017年世衛數據，每1萬印尼人僅4名醫生。醫學專家擔心疫情令該國衛生醫療系統瀕臨崩潰，主張政府必須以更嚴格措施控疫。印尼大學上周末一份報告警告，政府防疫措施「半桶水」可能最終導致超過14.4萬人死亡，跟2004南亞海嘯導致的16.4萬死亡人數相若。

總統執意拒封城

惟佐科一再反對實施全國或省級封鎖。他周一表示政府將謀求「大規模社交限制」，加強管制人與人距離的措施。總統發言人稱，佐科原擬實施封鎖防疫措施，惟見印度、意大利等國的亂象而裹足。

印尼3月前一直零確診，引起美國哈佛大學一項研究懷疑，印尼衛生部斥報告「侮辱」，自稱一直在「高度戒備」。

印尼在爆出疫情這一個月，僅數百人接受了病毒測試。外界質疑檢測進度緩慢，令疫情隱而未顯。倫敦衛生與熱帶醫學院研究認為其官方感染數字只是實况的2％，即可能嚴重過伊朗。

（綜合報道）

（抗疫新階段）