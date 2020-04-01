專家：缺「有效證據」非說明口罩無用

新冠病毒相信主要透過飛沫傳播，病毒體積微細，一般外科口罩及N95均不能完全阻隔。雖以往有研究顯示，戴口罩較普遍亞洲地區流感疫情比無戴口罩習慣的歐美地區輕微，但基於醫療體制等條件不同，無法直接比較口罩防疫效用。

不少專家以不當戴口罩可能反增加感染風險，例如令配戴者因感覺安全而輕視洗手、保持社交距離等防疫措施，不時調整口罩位置而增加觸摸臉部次數，在處理受污染口罩時易受感染等。加州大學的流行病學家馬蘇迪（Ilhem Messaoudi）認為，公眾可選擇其他防疫方式，但醫護只能近距接觸病人，在損及醫護供應且未能證明防止疫情爆發下，若建議全民戴口罩屬「不負責任」。

難大規模開展對照實驗

新聞網站Quartz則指出，口罩效用的實效研究非常困難，因為在流感季徵集數百萬人戴口罩，與不戴者對照的方式並不可行。多名醫學專家上月底投書權威醫學雜誌《刺血針》，指缺乏證據證明口罩有效防疫並不等同已證明口罩無用，政府及公共衛生部門應合理建議較易受感染傷害者前往人多等高危地方時戴口罩，在確保供應下亦應考慮全民戴口罩。

（Quartz/紐約郵報/Politico）

（抗疫新階段）