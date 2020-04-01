紐約州呼吸機病牀告急 凍櫃車停屍 特朗普感觸

全州逾6萬確診 死亡破千

紐約州政府周二數據顯示，全州確診新冠肺炎達75,795宗，累計1,550人死亡，過去一周死亡人數以平均33%增長，並在4日增加3倍，令紐約州成為現時美國以至全球疫情的重災區。州長科莫（Andrew Cuomo）周一主持簡報會時警告疫情還會惡化。他說，紐約疫情並非異常現象，隨着病毒廣泛傳播，美國所有地方都會淪陷。他向全美醫護人員喊話，期盼更多人到紐約加入抗疫行列，「幫助紐約，我們現在受創最嚴重」。

科莫表示，紐約州需要3萬部呼吸機應付未來需求，聯邦政府上周急運了4000部到當地。不過，《商業內幕》網站報道，有部分來自聯邦政府的呼吸機有故障或欠缺重要零件，無法運作。除了硬件，紐約州現時只有不足8000個呼吸機操作專家，恐難以應付未來需求。科莫昨稱，已從中國訂購1.7萬部呼吸機，每部2.5萬美元。

紐約州政府估計，疫情將在2至3周內達到高峰，屆時估計需要多達14萬張病牀、4萬深切治療牀位，遠高於現有數量。州政府已要求醫院擴增容量最少50%，並在曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）和中央公園等地搭建臨時醫院，分別提供1000張和68張病牀。與此同時，擁有1200名醫護人員和1000張病牀的美軍「安慰」號（USNS Comfort）周一上午駛進紐約港，協助當地醫院騰出更多牀位治療新冠肺炎患者。

安慰號醫療船助解紐約病牀荒

紐約市長白思豪周一說，「安慰」號750張牀位可即時投入服務，有如紐約市新增一座醫院，見到軍方馳援有鼓舞人心的作用，但坦言紐約市醫療系統仍需要更多支援。他表示，現時全市約2萬張病牀可收治病患，但估計到5月初就需超過6萬張病牀。

隨着死亡人數愈來愈多，當局開始要處理積壓遺體問題。特朗普周日特別提到，他長大的紐約皇后區一家醫院四處擺放裹屍袋和用冷凍櫃車充當臨時停屍間的情景，說：「我過去一星期在電視上看到，醫院四處都是裹屍袋，在走廊。我見到他們召來冷凍櫃車，因為他們處理不了遺體，很多很多。這是我的社區，皇后區。我從來未見過這樣。」

（紐約時報/紐約郵報/美國廣播公司/中央社）

（抗疫新階段）