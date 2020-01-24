華郵：CDC擬改指引鼓勵用布口罩 歐美多國轉軚 籲戴罩防疫

世衛：健康者毋須戴

截至周二，美國超過16萬人確診，死亡人數已超3000，比2001年911恐襲死亡人數還要多。如何遏止疫情成當務之急。CDC目前指引與世衛同樣建議只有病人及其照顧者應戴口罩，並明言如供應短缺可用圍巾代替，而健康人士則毋須戴口罩或遮蓋面部，但無明言應否佩戴。不過《華盛頓郵報》昨引述匿名官員消息報道，CDC正就配戴口罩商議新指引，將列明公眾不應使用醫療用口罩，包括外科口罩及N95口罩，以將有限供應留給醫護人員，但可能呼籲民眾使用自製布口罩，認為那可降低受感染的佩戴者向他人傳播病毒的風險，令疫情放緩。

此前歐美等地不少衛生專家以口罩對防止感染的效果缺乏實證，以及憂慮一般民眾搶購恐令醫護人員不夠裝備，均反對公眾戴口罩。美國衛生及公共服務部（HHS）部長早前便稱，美國現有的口罩，只及足以應付嚴重疫情爆發所需的35億個的1%。美國醫務總監亞當斯（Jerome Adams）上月29日便促民眾停止搶購口罩，指無助於應對疫情，更會奪去醫療人員的重要資源。惟近日多名科學家、衛生專家、醫護業界人士等改為呼籲所有人前往公眾場所或人多擠迫地方時應戴口罩或面罩，以減少感染新冠病毒機會。

特朗普轉口風稱將討論

約翰霍普金斯衛生安全中心總監英格爾斯比（Thomas Inglesby）早前呼籲CDC勸導公眾使用非醫療用口罩或面部護罩，認為這是所有人防範無病徵受感染者的「審慎措施」。美國FDA前專員戈特利布（Scott Gottlieb）帶領公共政策智庫「美國企業研究所」周日發表報告，提出在疫情中逐步恢復經濟的路線圖，亦指在疫情出現首階段社區爆發之際，所有人包括無病徵者在公眾場所都應戴上口罩，以減慢病毒傳播速度，爭取時間研發有效療法。總統特朗普周一在白宮被問及會否建議所有人佩戴非醫療用口罩，亦表示將就此討論，但強調即使落實有關措施「只會維持有限時間」。

奧地利德國紛推戴罩指引

多個歐洲國家亦在封城之餘開始強制國民戴口罩。除了斯洛伐克、捷克及波斯尼亞要求在公眾場所須戴口罩外，奧地利周一亦宣布，國民進入超級市場、藥房等開放式商舖時須戴口罩，德國翌日亦有城市跟隨（見表）。

不過世衛組織緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）周一在記者會上再次強調，無具體證據顯示公眾戴口罩有何好處，但有證據顯示如果錯誤使用或未有戴好口罩，反而會有反效果。他與世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）都稱，重要的是將口罩優先讓給最需要的第一線醫護人員。范克爾克霍夫指如非病人不建議在社區戴口罩，強調口罩是「用於預防感染後繼續傳播病毒」。

（華盛頓郵報/金融時報/路透社）

（抗疫新階段）