涉利用手機網絡漏洞 沙特查在美國民行蹤

SS7是一種共通頻道信號系統，可讓流動通訊供應商將全球各地的手機用戶聯繫起來，例如美國用戶在德國需回撥至美國時，便是透過SS7網絡連接。不同國家的流動通訊商亦會透過SS7向外國流動通訊商發出請求提供用戶資料的信息（PSI），以便追蹤手機位置，記錄漫遊服務使用情况。不過此功能曾引起保安專家關注，業界亦相信大量使用有關信息反映有人正藉以追蹤手機位置。

「漫遊服務」查位置 電訊商涉助紂

消息人士引用大量流動通訊數據，指出沙特3大電訊公司Saudi Telecom、Zain及Mobily涉在2019年11月起4個月內，向美國一間大型流動通訊供應商每月平均發出230萬項PSI請求，以追尋旗下註冊的手機在美國的所在位置，相當於每小時被追蹤2至13次。消息人士稱，爆料旨在突顯SS7的弱點，相信沙特「正將流動通訊技術武器化」。

專家：司法部應阻外國監控

電訊及保安專家檢視消息人士披露的數據後，稱有關數據顯示沙特流動通訊供應商在旗下用戶一進入美國便發出大量PSI。多倫多大學公民實驗室高級研究員斯科特—雷爾頓（John Scott-Railton）稱，有關數據顯示有外國機構「可恥地濫用」美國流動通訊網絡去追蹤人們的活動，流動通訊供應商、監管機構及司法部應行動阻止外國勢力的監控。

沙特政府及相關電訊商未有回應。

目前無證據顯示沙特流動通訊供應商追蹤用戶手機是否涉及沙特政府的情報監控計劃，不過此前有報道稱沙特政府利用網絡武器攻擊異見者及批評王儲穆罕默德的人，例如今年1月《衛報》揭發，網上零售巨擘亞馬遜的創辦人貝索斯（Jeff Bezos）2018年接收一則相信是穆罕默德發出的WhatsApp信息後，手機便遭入侵。美國國家安全委員會前顧問米勒（Andrew Miller）說，「沙特對國民在西方國家的活動尤其憂慮」。

（衛報）