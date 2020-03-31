特朗普：美死10萬人情况算好

社交限制令延期30天

特朗普在兩周前宣布為期15天的限制措施原定周一結束，他上周曾稱措施損害經濟，考慮放寬。惟至周日他宣布社交距離措施再延長30日，並指模型數據顯示美國的新冠肺炎死亡率在兩周內會達高峰，而若政府什麼都不做，可能有多達220萬人死亡。他表示美國的死亡人數若能停留在10萬人或以下，「我們已算做得很好」。他又稱本周初會敲定新計劃，周二公布細節。

美國疫情不容樂觀。NIAID總監福奇在特朗普宣布延長社交距離令前，接受美國有線新聞網（CNN）訪問時稱，若抗疫政策不成功，美國可能有10萬至20萬人死亡。福奇周一（30日）表示，特朗普在延長社交距離限制措施方面，有聽取專家意見

另外，為紓緩醫療物資短缺問題，白宮安排協調從外地運送物資到美國。其中一架載有80噸手套、口罩及防護袍等醫療物資的商用飛機，周日已從上海飛抵紐約。聯邦緊急管理局發言人利茨索（Lizzie Litzow）稱除中國外，美國亦與泰國、馬來西亞、台灣的生產商等合作，採購物資。

（CNN/路透社/衛報/紐約時報）

（抗疫新階段）