奢談社交距離 窮國愁等災難

最新一期《經濟學人》稱，粗略估計若沒足夠社交距離，25%至80%的人口會受感染，當中4.4%會病重，三分之一需深切治療，這對窮國將是災難。目前各國強調的抗疫措施對不少發展中國家難以實行：居於貧民窟者沒可能保持社交距離，沒有自來水也無法「勤洗手」。窮國的醫療系統對已知的傳染病也難以應付，遑論一種全新及傳染力強的疾病。

醫療爆煲 經濟衰退雪上霜

不少發展中國家近日都採取封城抗疫，除印度舉國封城21天外，津巴布韋上周五同樣宣布封城，着居民除買糧食及求醫外切勿外出。去年12月，世界糧食計劃才稱該國正面臨10年一遇糧食危機，全國一半人口（770萬人）不夠糧食，令人擔心封城會加劇糧荒。人口第4大國印尼昨新增129宗個案，累計個案增至1414，當局亦正考慮封鎖首都雅加達及周邊地區，涉3000萬人。泰國昨新增136宗確診，增至1524宗，由於旅遊勝地布吉確診人數攀升，當局昨宣布「封島」一月 。

《經人》質疑封城是否有效，指這如果這意味貧民難得溫飽，他們會照樣外出，遭阻撓則會暴動。

近日由原油以至鮮花的商品市場都幾近崩潰，對不少依賴這些市場的新興經濟體受衝擊；至於不少發展中國家依賴的旅遊業亦未知何時恢復。不少發展中國家也依賴海外打工的國民寄外匯，但疫情令不少在富國打工的外勞也失去工作，連這最後安全網也失去。據國際金融研究所數據，自危機以來，外國投資者已從新興市場調走830億美元（約6474億港元）資金，是有紀錄以來最多。《經人》指出，發達國有必要協助發展中國家渡過難關。

（經濟學人/半島電視台）

（抗疫新階段）