印醫護被當「瘟神」 遭逼遷拒載

《衛報》報道，印度民眾懼怕受新冠病毒傳染而排擠醫護人員，情况日趨嚴重。負責新冠病毒應急小組的一名醫生說：「有些醫生因為失去居所，或因受社區民眾敵視無法回寓所，遂決定未來幾日在醫院洗手間過。」

有醫生暫棲身醫院洗手間

一名在加爾各答的38歲醫院護士也稱，她3母子在24小時內被房東強迫遷出居住了7年的房子，即使她解釋沒有照顧過任何新冠病毒患者，自己也沒有病徵。她如今值完12小時班還得去找新居，「可是假如有人知道我在大城市醫院裏當護士，無人會願意租給我」。

其他醫院基層支援職系員工亦被迫回不了家。有人下班後要找地方用膠紙搭帳休息，因鄰里怕她帶有病毒，表明這3個月都不准她回到生活的社區。有人瞞騙鄰居說自己轉往餐廳工作以自保。

另有醫生表示召喚了7台的士，司機一知他是所謂「新冠醫院」的傳染病醫院醫生便拒載。

全印度醫學研究所（AIIMS）常駐醫生協會（RDA）上周二（24日）去信內政部長沙阿（Amit Shah），指出「全國很多醫生帶着行李流落街頭，無處容身」，要求政府採取行動，防止醫務人員被逐出居所和提供交通安排。

在德里、西孟加拉邦，政府現已下令對威脅趕走醫護人員的人採取行動。印度衛生部表示，政府會懲罰逼遷的房東，說：「這種行為等同妨礙公務員履行職務。」

（衛報）

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