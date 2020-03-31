封城斷生計 印度大遷徙恐變大感染 7400萬貧民窟居民 擠迫環境爆疫溫牀

總理莫迪的政府下令由上周二（24日）起的3星期，全國民不得離開寓所。惟像美國有線新聞網絡明白指出：「社交距離是中產的特權。對於印度的貧民窟居民，那不可能」。在人口13億的印度，約7400萬人居於貧民窟，約佔城市人口的1/6；全印度亦估計有4500萬外出打工者，大部分亦為貧民窟居民。

4500萬民工 徒步回鄉者眾

默亨德爾 （ Jeetender Mahender）身處的孟買貧民窟居所無自來水也無餘糧，要20戶人共用一個廁所。他即使為如廁才外出，都會在巷弄間與外人肩擦肩。他向CNN說：「如果當中一個人生病了，我們都會。」貧民窟居民當中有大量從偏遠地區到城市謀生的外地民工。他們因封城手停口停，這幾日不管巴士及列車停運，也不理政府警告，寧願跋涉可能數百公里的路程，捱飢抵渴徒步回鄉。彭博社稱，暫時已有22人在歸鄉途中死亡，多涉交通事故、飢餓或疾病。一般能予布施的宗教場所都關了，警察還會阻截及驅趕，有援助人員警告如果歸途民工絕望加劇，可能觸發暴力。路透社報道，西部蘇拉特市（Surat）約500名以紡織廠工人為主的民工因為失業和飢餓，周日晚在街頭要求出城回鄉，為警方阻撓，憤向警員、警車擲石。警方發射30枚催淚彈驅散，並以違反封城令等拘捕了93人。

有衛生官員亦稱，這麼多人湧往市外，還有加劇新冠病毒擴散風險。某些地方政府為此已安排交通、食宿，並加強途經路線消毒。中央政府周一宣布不會延長封城令以遏止民工外移。

檢測數字低 患者實數恐低估

印度周一已有1071宗確診感染，29人死亡。不過專家擔心病毒已經在社區傳播，實際數字可能更高，目前數字低因為病毒測檢數量「太少」罷了。印度醫學研究理事會（ICMR）數據顯示，截至周日，這個人口有13億人的國家只有約3.5萬人接受檢測。

印度各地十幾名前線醫生均向彭博社表示，印度目前還沒有準備好，情况可能比2015年H1N1豬流感病毒肆虐印度北部當時厲害。那場大爆發釀逾3.1萬人受感染，近2000人死亡；很多人求病牀而不得，等待就醫期間斃命。

印度2016年投放醫療的金額僅佔國內生產總值3.7％，全球排尾25。目前深切治療病牀依然不到10萬張，呼吸機少於兩萬部，且得大城市有這些設備。醫生、護士人手及病牀總數俱在世界榜尾，近65％人口沒有醫療保險，一旦遇事，勢將構成公立醫院沉重壓力。

美專家推算：7月底5億人感染

美國華盛頓大學流行病學家拉克希米納拉揚（Ramanan Laxminarayan）上周五在《紐約時報》撰文表示，其模型初步估計，印度7月底將有3億至5億人感染新冠病毒，當中大約十分之一（3000萬至5000萬）很可能是嚴重患者；即使是保守假設，印度爆發高峰期的重症人士仍將約1000萬名，許多人需要留院治療。

（綜合報道）

（抗疫新階段）