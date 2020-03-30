英大臣籲國民準備長時間「封城」

官員指少於2萬死已算抗疫有成

截至當地時間上周六早上，英國有逾1.7萬宗確診個案，包括1019死。英格蘭國民保健服務（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）上周六在記者會被問及英國會否步向意大利的後塵時表示，如國民全力合作，疫情導致的死亡人數若少於2萬人，已屬不錯的抗疫成績。路透社周日報道，首相約翰遜將會向3000萬個家庭發信，呼籲民眾遵守上周一宣布、為期3周的居家令，以保護NHS服務和人們的生命。英國63歲的器官移植專家塔亞爾（Adil El Tayar）上周三在倫敦的西密德薩斯大學醫院病逝，成為英國首名因新冠肺炎而殉職的醫護。

另外，繼約翰遜和衛生大臣夏國賢確診之後， 蘇格蘭事務大臣張毅德（Alister Jack）上周六亦表示有發燒及咳嗽情况，現已在家隔離工作，暫未接受新冠肺炎檢測。上周三他到下議院開會，曾坐在約翰遜後面的座位。

（路透社/衛報/BBC）

（抗疫新階段）