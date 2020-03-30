英大臣籲國民準備長時間「封城」

【明報專訊】英國是歐洲其中一個新冠肺炎疫情嚴重的國家。蘭開斯特公爵領地事務大臣兼內閣辦公室部長高文浩周日呼籲，國民應為「顯著的封城時間」作好準備。英國倫敦帝國學院流行病學權威專家弗格森（Neil Ferguson）早前警告，英國可能要封城至6月才可望控制疫情。
官員指少於2萬死已算抗疫有成
截至當地時間上周六早上，英國有逾1.7萬宗確診個案，包括1019死。英格蘭國民保健服務（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）上周六在記者會被問及英國會否步向意大利的後塵時表示，如國民全力合作，疫情導致的死亡人數若少於2萬人，已屬不錯的抗疫成績。路透社周日報道，首相約翰遜將會向3000萬個家庭發信，呼籲民眾遵守上周一宣布、為期3周的居家令，以保護NHS服務和人們的生命。英國63歲的器官移植專家塔亞爾（Adil El Tayar）上周三在倫敦的西密德薩斯大學醫院病逝，成為英國首名因新冠肺炎而殉職的醫護。
另外，繼約翰遜和衛生大臣夏國賢確診之後， 蘇格蘭事務大臣張毅德（Alister Jack）上周六亦表示有發燒及咳嗽情况，現已在家隔離工作，暫未接受新冠肺炎檢測。上周三他到下議院開會，曾坐在約翰遜後面的座位。