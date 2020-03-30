疑憂經濟差 德國州財長自殺 歐盟為救市分裂 負面影響浮現

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情對歐洲經濟的負面影響逐漸浮現，各國忙於未知成效的救市，其中在德國金融首府法蘭克福所在的黑森州，州財長舍費爾（Thomas Schafer，圖）懷疑因擔憂抗疫救市難孚眾望而自殺身亡。另一邊廂，德國及荷蘭則因反對歐盟發債集資救助意大利和西班牙等國惹來爭議，法國主管歐洲事務的高官警告，歐洲團結不能只是空談，在救市抗疫上也須體現出來，否則歐盟會面臨信譽危機，並提醒德、荷兩國莫奢望可獨善其身。
舍費爾（Thomas Schafer）的遺骸上周六（28日）被發現於來往法蘭克福和美因茨的高鐵路軌。調查人員後來確認受損嚴重的屍身屬舍費爾，相信是自殺。
54歲的舍費爾是執政基民盟的一員，活躍於黑森州政壇逾廿載，任職州財長也快10年，外界原先預期2023年地選後他有望繼任現州長布菲耶。舍費爾近日仍不時出席公眾活動，解說默克爾政府的救市措施。布菲耶昨稱，舍費爾最大的憂慮是能否滿足民眾期望，尤其是在財政援助方面，「對他來說，實在是沒有辦法，他感到失望，因而選擇離開我們」。
發債救意國西班牙 未達共識
假如舍費爾確實因憂心疫情衝擊州經濟而尋短，可能是歐洲面對疫境縮影。歐盟被詬病在抗疫動作遲緩和不足，尤其是在上周四以視像會議方式舉行的歐盟峰會，德國、荷蘭、奧地利和芬蘭力拒法國、意大利、西班牙和葡萄牙建議，阻止歐盟發行聯合債券協助救市；再加上分享醫療物資和邊境控制等問題，歐盟內部再添裂痕。
法國歐洲事務部國務秘書蒙特查林（Amelie de Montchalin）接受法國傳媒訪問提醒，歐盟如何應對這次疫情，將決定其未來可信度和有用程度，「如果歐洲單一市場只有在順境時存在，那就不值一提……倘若歐洲團結只是個口號，我們會面臨問題，我們需要不止在研發疫苗時團結，我們採取行動以免經濟泥足深陷時亦然」。她警告，倘若其他國家仍陷於低迷，德國和荷蘭不可能獨自出現經濟反彈。
歐洲疫情最嚴峻的意大利，總理孔特上周六接受意國報章訪問，再次敦促歐盟發行「復蘇債券」，強調有需要共同債務工具以促進歐洲經濟復蘇和重新投資。他強調現時「歐洲穩定機制」（ESM）只適用於單一成員國應付不對稱衝擊，但疫情正衝擊整個歐洲。他又嘗試平息德、荷疑慮，表明即使發行「復蘇債券」，各成員國仍須負責自身公共債務。孔特同日批准總值43億歐元應急方案，供各地方首長應付市民急需，另撥4億歐元以特殊基金形式為民眾提供臨時周轉現金。