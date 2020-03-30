疑憂經濟差 德國州財長自殺 歐盟為救市分裂 負面影響浮現

舍費爾（Thomas Schafer）的遺骸上周六（28日）被發現於來往法蘭克福和美因茨的高鐵路軌。調查人員後來確認受損嚴重的屍身屬舍費爾，相信是自殺。

54歲的舍費爾是執政基民盟的一員，活躍於黑森州政壇逾廿載，任職州財長也快10年，外界原先預期2023年地選後他有望繼任現州長布菲耶。舍費爾近日仍不時出席公眾活動，解說默克爾政府的救市措施。布菲耶昨稱，舍費爾最大的憂慮是能否滿足民眾期望，尤其是在財政援助方面，「對他來說，實在是沒有辦法，他感到失望，因而選擇離開我們」。

發債救意國西班牙 未達共識

假如舍費爾確實因憂心疫情衝擊州經濟而尋短，可能是歐洲面對疫境縮影。歐盟被詬病在抗疫動作遲緩和不足，尤其是在上周四以視像會議方式舉行的歐盟峰會，德國、荷蘭、奧地利和芬蘭力拒法國、意大利、西班牙和葡萄牙建議，阻止歐盟發行聯合債券協助救市；再加上分享醫療物資和邊境控制等問題，歐盟內部再添裂痕。

法國歐洲事務部國務秘書蒙特查林（Amelie de Montchalin）接受法國傳媒訪問提醒，歐盟如何應對這次疫情，將決定其未來可信度和有用程度，「如果歐洲單一市場只有在順境時存在，那就不值一提……倘若歐洲團結只是個口號，我們會面臨問題，我們需要不止在研發疫苗時團結，我們採取行動以免經濟泥足深陷時亦然」。她警告，倘若其他國家仍陷於低迷，德國和荷蘭不可能獨自出現經濟反彈。

歐洲疫情最嚴峻的意大利，總理孔特上周六接受意國報章訪問，再次敦促歐盟發行「復蘇債券」，強調有需要共同債務工具以促進歐洲經濟復蘇和重新投資。他強調現時「歐洲穩定機制」（ESM）只適用於單一成員國應付不對稱衝擊，但疫情正衝擊整個歐洲。他又嘗試平息德、荷疑慮，表明即使發行「復蘇債券」，各成員國仍須負責自身公共債務。孔特同日批准總值43億歐元應急方案，供各地方首長應付市民急需，另撥4億歐元以特殊基金形式為民眾提供臨時周轉現金。

（德國之聲/法新社/路透社/衛報）

（抗疫新階段）