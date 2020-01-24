FBI研究警告：針對亞裔仇恨罪案飈

該項研究報告由FBI休斯敦辦公室所整合製作，並分發至全國的執法部門。報告提到，FBI的評估基於美國一部分公眾會將這場疫病聯繫到美國的華裔和亞裔人口。

報告未提特朗普「中國病毒」論

ABC形容，美國大部分地區如今幾近陷於封鎖，源起自中國武漢去年底爆發並蔓延全球的疫情，自此之後，特朗普及其他美國政治領袖或傳媒評論員，都使用「中國病毒」等矛頭指向中國或武漢的描述，而非聯邦衛生官員及這份報告中使用的「冠狀病毒」或「COVID-19」等。有評論質疑這為排斥亞裔社群的風氣火上澆油。但FBI報告並未直接提到特朗普，只稱已在全國各地見到針對亞裔的仇恨罪案數字飈升。

亞太裔美國人全國委員會主任奧頓（Gregg Orton）稱，報告反映問題有多嚴重，警告必須停止對種族主義視若無睹，這攸關人民生命安全。

在中國外交部發言人趙立堅本月12日在Twitter指控新型冠狀病毒可能來自美國後，特朗普首次使用「中國病毒」一詞。在美國亞裔社群表達不滿後，特朗普宣布不再使用這詞，並強調病毒傳播無關亞裔美國人，但國務卿蓬佩奧仍堅持使用「武漢病毒」。

（ABC）

（抗疫新階段）