州長斥宣戰 特朗普妥協不隔離

特朗普在Twitter上稱，基於白宮的冠狀病毒專責小組的建議，以及諮詢過3州的州長後，已要求CDC對3州發出強力的旅遊警示，具體措施經諮詢聯邦政府後由州長執行。CDC不久發出的旅遊警示稱，呼籲紐約、新澤西、康湼狄格3州的居民放棄非必要的本地旅遊，但國土安全部定義的「關鍵基建行業」的僱員除外，例子包括貨車運送、公共衛生專業人士、金融服務業、食品供應者。3州州長有全面權限去執行上述旅遊警示。

勢遭法律挑戰 CDC向3州發旅警

在上周六早上，特朗普首先向傳媒放風，稱考慮向屬疫情熱點的紐約、新澤西和康湼狄格3州實施短期的隔離令。雖然特朗普未具體說明會如何落實，但說法立即惹起爭議，其一焦點是總統有否作出形同「封州」的權限。按現有法例，CDC有權向有合理懷疑有可能播疫者的個人發出隔離令，但是否有權向整個州發出，就可能遭法律挑戰。

紐約州州長科莫（Andrew Coumo）率先發炮，他接受CNN訪問時，質疑此舉與其說是「隔離」，不如說是更接近中國武漢的「封城」，直斥這形同「聯邦（政府）向各州（政府）宣戰」。科莫強調州政府已對個別重災區實施隔離，警告「封州」只會引發混亂，不認為屬可行或合法。他指這將令經濟癱瘓，跟特朗普希望4月中重啟經濟的倡議背道而馳。

佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）則支持3州隔離令，質疑任由疫情爆發熱點的民眾把病毒傳播到其他州，才是不公平。

全球確診逾66萬 美國最多

按約翰霍普金斯大學的統計，全球確診數目昨突破66萬宗，其中美國有12.4萬病例，是全球最多，而紐約州有53,520宗確診和834人死亡，是美國最嚴重地區。鄰近紐約的新澤西也有11,124宗確診和140人死亡，康湼狄格以全州計不算很多，但該州西南部是熱點。

（紐約時報/CNN/Politico）

（抗疫新階段）