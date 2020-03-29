曾撰文反性暴力 雙面主謀成焦點

他利用即時通訊軟件Telegram，主持「N號房」及涉及「博士房」、「VIP房」等淫褻影像聊天室。他製作了包括16名女童、少女，至少涉及74名婦女的性虐等淫褻物，賴以吸納會員牟利。有受害人稱，讀中學時為找兼職而找上了趙周斌，對方起初要她提供外貌照片，但要求的拍攝角度、服飾愈來愈異樣，由於趙同時利誘，結果上當。

24歲的趙周斌為人沉靜，朋友少，也沒交過女朋友。3月16日被捕前，他一直與父親及姊姊居於一間租賃公寓。他收取「N號房」會費獲利數以億計韓圜，警方在其寓所檢獲1.3億韓圜（逾83萬港元）現金，不過，趙周斌平時並無揮霍奢華生活迹象。

趙周斌在私立仁荷工專念資訊通訊系時，成績優異，又曾任校報記者。他服完兵役於2017年秋復學後，兩年半間也參與55次義工服務，服務兒童、復康人士及傷殘人士。有認識他的人對韓聯社說，趙積極參與公益活動，相信是想擺脫他對外貌及學歷的自卑感；犯罪心理專家就認為他想減輕罪疚感。

製片供事主資料 兩公務員涉案

當局相信有10多人跟他串謀，一名巨濟市廳公務員負責製作影像，已經被捕；一名曾在水原市靈通區廳從事社會服務的公職人員亦涉案，他負責提供受害人資料及威逼。

（中央日報/東亞日報）