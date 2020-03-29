無法律制裁觀看者 網民自發「尋公義」 「N號房」用戶被起底

揚言犯罪者無人權

據韓國傳媒報道，該在Telegram狙擊「N號房」嫌疑用戶的群組，迄昨羅列了逾200個嫌疑「性罪犯」的姓名、年齡、住址、住民登錄號碼（相當於身分證號碼）、手機號碼、職業、護照號碼等個人資料和樣貌，大部分是初中學生和高中學生，也有公司文員、公職人員、軍人、警察，亦包括上載在自己診所性侵犯求診兒童影像的醫生等。群組聲稱該批人士都有購買未成年女性色情、性虐照片或錄像，或保存、購入涉及知名女藝人等合成裸照。倘有人要求刪除上述公開的個人資料，需要支付1萬個比特幣（約5億港元）。

群組以「朱紅字」命名，源於美國19世紀要通姦女子在心口掛着代表「姦淫」（adultery）紅色「A」字的一種刑罰，於去年7月成立，針對網上淫穢活動。它由一個自稱「Telegram民兵」的組織20餘名匿名成員管理。他們宣稱此舉是「為協助警察檢控」，強調「絕不考慮犯人的人權」，因為加害者對受害人作出了「無仇報」的傷害。

「N號房」事件曝光後，民眾不僅希望懲治管理者，亦想追究觀看者。不過，韓國法律目前並沒有針對觀看者的條文。韓聯社援引法律人士稱，按兒童及青少年保護法，販賣淫穢物可判囚10年，明知而管有者可罰款2000萬韓圜（12.8萬港元）及入獄1年，惟不計下載儲存於手機等，或是從即時通訊公開影像或從連結瀏覽網站的情况。

執法及法律界人士表示理解「朱紅字」的想法和大眾的怒憤，但強調一切應以法律程序為原則，該交由相關部門調查執法；而且該組織或已涉及不法的黑客行為，違反個人資料保護法，部分還涉及受害人或嫌疑用戶親友的資料。

起底資料真確存疑

群組揭發的資料是否屬實亦是另一問題。大韓小兒青少年科醫學會聲明，群組聲稱侵犯求診兒童的「醫生」，並非小兒科醫生。另《韓國日報》指出該群組以舉證為由，也發布淫褻物，儼如山寨版「N號房」。

兩用戶愧疚自殺

「N號房」事件後，有男性上載道歉短片，自稱還有很長人生，懇請刪除有關他的個人資料。另外，至少有兩名男子為涉及付款瀏覽「N號房」，近日因感羞愧等，分別投河和服毒自殺。投江的中年男子死亡，服毒的青年獲救後自首。

韓國執政共同民主黨表示，4月國會選舉倘勝出，將推動「『N號房』3法」立法，規管、懲罰網上性犯罪、淫褻網站，包括海外經營者。

明報記者 何麗玲

（世局解碼）