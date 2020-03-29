比利時家貓確診 專家：動物難傳人

比利時列日省（Liege）的獸醫學院研究人員發現這宗病毒由人傳貓的個案，表示在其主人染病一周後，這隻貓開始出現感染新冠肺炎病毒的症狀。政府新冠肺炎顧問小組的病毒學家古特（Steven Van Gucht）表示，該貓有腹瀉、嘔吐和呼吸困難等症狀，研究員在牠的糞便中發現該病毒。

古特說：「我們想強調這只是個別病例，病毒從動物傳人的風險仍然很低。動物並非這疫情的傳播媒介，沒理由要棄養你們的動物。」比利時新冠肺炎危機中心發言人安德烈（Emmanuel Andre）亦表示，該貓與其染疫主人有緊密接觸才感染到病毒，不能證明動物成為傳播媒介。比利時食物安全局提醒避免太近距離接觸寵物，與牠們互動後應洗手，不要讓牠們舔你的臉。

香港愛協：減互動 勿棄養

香港愛護動物協會亦就比利時的個案發表聲明，提醒寵物主人與寵物互動時要遵守嚴格的個人衛生；如果寵物主人確診感染新冠肺炎，則應避免與寵物互動 。協會亦提醒人們勿隨便棄養動物。

全球目前有3宗人類傳染動物的新冠肺炎個案，除了比利時個案外，兩宗來自香港，分別為馬主周巧兒的寵物松鼠狗及薄扶林嘉瑜園患者飼養的德國狼狗，但這兩隻狗並沒有病徵。其中一隻已死亡。

漁農自然護理署昨回覆指，至昨日因新型冠狀病毒曾被檢疫的寵物有32隻，分別為10隻貓及22隻狗，其中只有兩隻曾驗出弱陽性及陽性，另有3隻狗和兩隻貓正等檢驗結果。

（法新社/紐約郵報）

（抗疫新階段）