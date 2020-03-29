美國確診破10萬 特朗普：考慮隔離紐約3州14天

【明報專訊】據約翰霍普金斯大學昨日（28日）的統計數據，美國成全球首個新型冠狀病毒肺炎病例突破10萬宗的國家，逾1700人死亡。美國總統特朗普昨稱，正考慮在紐約、新澤西及康涅狄格州實施14日隔離檢疫，對計劃離開紐約都會區的人實施旅遊限制。紐約市的確診個案上周五晚已超過2.6萬宗，有450人死亡，是全美重災區。特朗普上周五簽署2萬億刺激經濟方案後，預料一艘海軍醫療船周六將出發到紐約市。
引國防生產法
令通用汽車加快製呼吸機
美國多地面臨呼吸機等醫療設備短缺，特朗普上周五引用《國防生產法》，下令通用汽車（GM）加快生產呼吸機。他連日來炮轟通用汽車浪費時間及企圖「敲詐」政府，後者則否認指控，並宣布正與呼吸機生產商合作增產。
美國市長會議（USCM）上周五發布的調查顯示，全國有逾200個城市有迫切需要口罩及呼吸機等緊急設備，其中有131個城市表示沒足夠的呼吸機提供予醫療機構。在疫情最嚴峻的紐約州，據報有醫院不得不試行讓兩名患者共用一部呼吸機，引起外界關注。特朗普上周五宣布動用《國防生產法》時表示，將於未來100日生產或購入10萬部呼吸機。
他同日較早時在Twitter發文，斥通用汽車去年「愚蠢地」放棄俄亥俄州的工廠，並促該公司盡快重開工廠生產呼吸機。他又聲稱通用汽車原本承諾提供4萬部呼吸機，但現時說只能於4月下旬提供約6000部，而且想抬價，狠批其行政總裁巴拉（Mary Barra）。
通用汽車隨即宣布，正與小型呼吸機生產商Ventec成立緊急合資企業，將於印第安納州科科莫（Kokomo）工廠生產呼吸機，預料可於下月起開始供應，每月產量至少達1萬部。其發言人否認拖延生產計劃，又指過去一周一直跟Ventec合作。《紐約時報》上周四報道，白宮原打算上周三公布這項合資企業計劃，但聯邦緊急管理局（FEMA）認為，需要更多時間考慮這份超過10億美元的合約價格是否過高，故最終作罷。