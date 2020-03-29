美國確診破10萬 特朗普：考慮隔離紐約3州14天

引國防生產法

令通用汽車加快製呼吸機

美國多地面臨呼吸機等醫療設備短缺，特朗普上周五引用《國防生產法》，下令通用汽車（GM）加快生產呼吸機。他連日來炮轟通用汽車浪費時間及企圖「敲詐」政府，後者則否認指控，並宣布正與呼吸機生產商合作增產。

美國市長會議（USCM）上周五發布的調查顯示，全國有逾200個城市有迫切需要口罩及呼吸機等緊急設備，其中有131個城市表示沒足夠的呼吸機提供予醫療機構。在疫情最嚴峻的紐約州，據報有醫院不得不試行讓兩名患者共用一部呼吸機，引起外界關注。特朗普上周五宣布動用《國防生產法》時表示，將於未來100日生產或購入10萬部呼吸機。

他同日較早時在Twitter發文，斥通用汽車去年「愚蠢地」放棄俄亥俄州的工廠，並促該公司盡快重開工廠生產呼吸機。他又聲稱通用汽車原本承諾提供4萬部呼吸機，但現時說只能於4月下旬提供約6000部，而且想抬價，狠批其行政總裁巴拉（Mary Barra）。

通用汽車隨即宣布，正與小型呼吸機生產商Ventec成立緊急合資企業，將於印第安納州科科莫（Kokomo）工廠生產呼吸機，預料可於下月起開始供應，每月產量至少達1萬部。其發言人否認拖延生產計劃，又指過去一周一直跟Ventec合作。《紐約時報》上周四報道，白宮原打算上周三公布這項合資企業計劃，但聯邦緊急管理局（FEMA）認為，需要更多時間考慮這份超過10億美元的合約價格是否過高，故最終作罷。

（紐約時報/金融時報/BBC）

（抗疫新階段）