缺勞工停出口 全球或鬧糧荒

托雷羅接受《衛報》訪問時指出，最壞的情况是各國政府開始設置限制或貿易壁壘，限制糧食流動。受疫情影響，部分國家已實施出口限制，如主要小麥粉出口國哈薩克宣布禁止小麥粉出口，亦限制洋葱和紅蘿蔔等蔬菜及蕎麥出口；全球第3大稻米輸出國越南亦計劃暫停出口稻米。

收成期缺20萬農民 法籲聘失業勞工

多數國家現時的糧食供應良好，但托雷羅憂慮問題或於數周內浮現，並會在未來兩個月的主要蔬果收成季惡化。這類農作物成熟期較短且容易腐爛，需靠熟手工人盡快採摘，惟防疫措施限制民眾流動，影響勞動力及物流。法國每年有三分二季節性工人為外國人，惟現行的邊境管制令農場難招聘外勞，預料今個收成期面臨20萬農民工短缺，增加士多啤梨及蘆筍等農作物腐爛的可能性。農業部長紀曉姆（Didier Guillaume）上周二就呼籲，在疫情下遭解僱的勞工加入「法國農業大軍」。英國亦估計今年工人短缺或達8萬，有農業組織促政府提供補貼以助招聘勞工。

托雷羅又指，英國等貨幣貶值且進口量較高的國家，或面臨食品價格上漲。他促各國政府採取行動，保持食品供應鏈運作、確保有足夠工人及防止全球食品市場陷入恐慌，市民則應避免恐慌性購物或囤積糧食，減少浪費。

（衛報/路透社）

（抗疫新階段）