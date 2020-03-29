供應鏈中斷 損商人農民生計 封城封關效應 全球面臨安全套荒

Karex每年製造超過50億個安全套，出口超過140個國家，佔全球五分一安全套供應。馬來西亞為遏止疫情實施封城，令該公司3間位於大馬的工廠過去一個多星期停工。停工期間市面上已少了1億個安全套，這些安全套通常會透過杜蕾斯（Durex）等品牌銷售，亦有供應英國國家保健服務（NHS）等國家醫療系統或透過聯合國人口基金援助計劃分送世界各地。

大馬封城 工廠產能減半

大馬較早時豁免關鍵產業，Karex已獲准於上周五（27日）復工，但產能只有往常一半。Karex總裁吳銘傑（音譯）稱，要工廠快速恢復運作需時，更警告全球各地將出現安全套短缺，尤其是對非洲人道援助計劃打擊甚大，可能面臨長達數月的短缺。他對彭博社稱，目前形勢「前所未見」，未曾看過如此的供應鏈干擾。他表示，各國封關加上航空公司停飛是另一挑戰，又稱安全套可能會更貴，「雖然工人只有一半時間開工，但我們仍然支付全薪，成本會上漲。」 杜蕾斯則向路透社稱，運作仍然正常，暫未有供應短缺。

印度嚴限運輸 糧食藥物供應受影響

印度上周亦開始實施21天封城，嚴厲限制公共運輸及移動。但由於事前沒有預告，哪些算必要業務可以繼續營業亦引起廣泛混亂，加上沒有準備及維持糧食和藥物等必需品供應，《金融時報》稱，措施已嚴重打擊了印度的供應鏈。

專從郊外運送蔬果到新德里及周遭地區的分銷商薩伊尼（Jaikishan Saini）原本每天送5車蔬菜到新德里，但較早時因為延誤，已令他損失一批價值2600美元的辣椒，現時已減為1車。他說：「沒人會知發生什麼事，所有貨都是借貸買的，我不想冒險。」 郊外的農民亦擔心其農作物無法出售。報道稱，警方不單在公路阻截貨車，也阻撓為網上商店送貨的車輛，連亞馬遜等大公司也面臨重重挑戰，因為警方關閉了他們的貨倉。

IMF世銀籲寬免窮國債務

疫情加上各國封關措施勢將影響經濟。世界銀行（世銀）和國際貨幣基金組織（IMF）上周五敦促債權國在疫情下寬減窮國的債務，IMF與世銀將在4月春季視像會議，提出一個聯合寬減債務的方案。IMF總裁格奥爾基耶娃（Kristalina Georgieva）指出，全球因疫情而突然停滯，「明顯已陷入比2009年更差的經濟衰退」。她稱，整體新興市場料至少需要2.5萬億美元，但這只是保守估計。

赤貧國家2020年要向債權人償還140億美元外債，美國、巴黎俱樂部及中國為主要債權人。世銀行長馬爾帕斯（David Malpass）說，疫前已負沉重債務的窮國將最受打擊，須寬免它們的債務，它們才能集中資源抗疫和應對社會、經濟的衝擊。

（路透社/彭博社/金融時報）

（抗疫新階段）