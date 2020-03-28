專家稱新冠病毒個案 或去年已現意大利

米蘭大學傳染病學及醫學統計教授德卡利（Adriano Decarli）向路透社表示，在米蘭和洛迪（Lodi）這兩個疫情嚴重的城市，去年10月至12月間，因肺炎或流感症狀入院的人數較平時多出數百人，部分患者死亡。他正翻查有關病例記錄，包括後來在家中死亡的患者，盼了解新冠病毒是否當時已擴散到意大利。

倫巴第去年冬流感入院人數大增

早前馬里奧．內格里藥理研究所主管雷穆齊（Giuseppe Remuzzi）亦曾指，倫巴第大區有家庭醫生去年底就報告出現不尋常的肺炎病例，例如傑拉達達（Gera D'Adda）和克雷馬（Crema）去年11月至12月出現數宗雙肺感染病例，症狀包括發高燒、咳嗽、疲倦和呼吸困難。他又指有科學期刊的報告令科學家質疑，病毒是否早於去年10月就已在中國出現。

惟英國東英吉利亞大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）認為，病毒1月前出現於歐洲的機會不大，除非意大利科學家檢驗當時採集的樣本並取得呈陽性結果，否則這個假設難以成立。他補充，鑑於目前已知病毒的傳染性，以及無病徵患者所佔的比例，「若這些個案是新冠病毒肺炎，那實在難以想像歐洲為何沒有更早出現大規模的疫情」。意大利在1月31日錄得首兩宗病例，患者為到羅馬遊覽的中國遊客；本地傳染個案則於2月21日出現。

（路透社）

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